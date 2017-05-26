В России появится новый тип визы для иностранцев

Ее будут выдавать иностранным гражданам и лицам без гражданства, у которых есть разрешение на временное проживание в России. Срок действия визы будет аналогичен сроку разрешения, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект был разработан, после того как Конституционный суд 16 февраля 2016 года признал несоответствующие основному закону положения ч.2 ст. 18.1 КоАП и ст.24 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Они позволяли привлекать к административной ответственности иностранца, даже если у того есть законное разрешение на временное проживание в России, в том случае, если при выезде из России у иностранца истек срок действия визы, говорится в пояснительной записке к документу.

Принятый Думой документ разрешает иностранцам и лицам без гражданства, имеющим разрешение на временное проживание, пересекать границу России «на основании действительных документов, удостоверяющих их личность, и визы, выдаваемой на срок действия разрешения на временное проживание в Российской Федерации».

Законопроект был внесен в Госдуму 25 июля 2016 года распоряжением правительства от 22 июля.