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13:20 (мск), источник: РБК

В России появится новый тип визы для иностранцев

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки к действующему законодательству, вводящие новый вид визы в России — визы временно проживающего лица.

Источник: AFP 2017

Ее будут выдавать иностранным гражданам и лицам без гражданства, у которых есть разрешение на временное проживание в России. Срок действия визы будет аналогичен сроку разрешения, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

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Законопроект был разработан, после того как Конституционный суд 16 февраля 2016 года признал несоответствующие основному закону положения ч.2 ст. 18.1 КоАП и ст.24 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Они позволяли привлекать к административной ответственности иностранца, даже если у того есть законное разрешение на временное проживание в России, в том случае, если при выезде из России у иностранца истек срок действия визы, говорится в пояснительной записке к документу.

Принятый Думой документ разрешает иностранцам и лицам без гражданства, имеющим разрешение на временное проживание, пересекать границу России «на основании действительных документов, удостоверяющих их личность, и визы, выдаваемой на срок действия разрешения на временное проживание в Российской Федерации».

Законопроект был внесен в Госдуму 25 июля 2016 года распоряжением правительства от 22 июля.

Комментарии
1
Лука Сельский
Дано ПОРА !!!!!! Хожу по улицам города России , а чуствую себя в населённом пункте Средней Азиии )))
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