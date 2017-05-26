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19:19 (мск), источник: Вести Иркутск

«Почётных граждан» Иркутска стало больше

Четыре кандидатуры рассмотрели и приняли депутаты городской Думы.

Так, звания удостоились директор Института динамики, систем и теорий управления СО РАН Игорь Бычков, председатель совета Областной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Валерий Игнатов. Также депутаты проголосовали за председателя иркутского отделения Российского детского фонда Светлану Кулинич и руководителя иркутского землячества «Байкал» Валерия Хайрюзова. Дипломы почётным гражданам вручат в День города.

— Я считаю, то решение, которое принято положительное по всем 4 кандидатурам, достойно уважения. И депутаты проявили своё коллегиальное решение, — говорит заместитель председателя Думы Иркутска Александр Ханхалаев.

Наградят и тремя памятными знаками «За заслуги в развитии города Иркутска». Их удостоились советник исполнительного директора иркутского филиала Российского Союза боевых искусств Валерий Абрамович, строитель Виталий Курилов и бизнесмен Сергей Прокофьев.

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