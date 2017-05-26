«Почётных граждан» Иркутска стало больше

Так, звания удостоились директор Института динамики, систем и теорий управления СО РАН Игорь Бычков, председатель совета Областной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Валерий Игнатов. Также депутаты проголосовали за председателя иркутского отделения Российского детского фонда Светлану Кулинич и руководителя иркутского землячества «Байкал» Валерия Хайрюзова. Дипломы почётным гражданам вручат в День города.

— Я считаю, то решение, которое принято положительное по всем 4 кандидатурам, достойно уважения. И депутаты проявили своё коллегиальное решение, — говорит заместитель председателя Думы Иркутска Александр Ханхалаев.

Наградят и тремя памятными знаками «За заслуги в развитии города Иркутска». Их удостоились советник исполнительного директора иркутского филиала Российского Союза боевых искусств Валерий Абрамович, строитель Виталий Курилов и бизнесмен Сергей Прокофьев.