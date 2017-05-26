Сергей Иванов призвал прибраться в России

По его словам, вопросами экологии в России стали заниматься относительно недавно, но за последние годы крупные промышленные предприятия уже вложили в общей сложности около $1 млрд в модернизацию производства, что позволило улучшить и экологические, и экономические показатели.

К тем, кто отказывается модернизировать предприятия, отметил Иванов, будут применяться санкции от экологических сборов и штрафов до закрытия.