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14:09 (мск), источник: Интерфакс

Сергей Иванов призвал прибраться в России

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU — На территории России выявлены несколько десятков тысяч несанкционированных свалок, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов журналистам в Петербурге в пятницу.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, вопросами экологии в России стали заниматься относительно недавно, но за последние годы крупные промышленные предприятия уже вложили в общей сложности около $1 млрд в модернизацию производства, что позволило улучшить и экологические, и экономические показатели.

К тем, кто отказывается модернизировать предприятия, отметил Иванов, будут применяться санкции от экологических сборов и штрафов до закрытия.

Нам пора прибраться в России.
Сергей Иванов
спецпредставитель президента РФ

Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко, в свою очередь, заявила, что для решения проблемы несанкционированных свалок нужно строить мусороперерабатывающие заводы, при этом в настоящее время «рынок криминализирован настолько, что работать там небезопасно».

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Кроме того, отметила она, необходимо разными способами мотивировать перевозчиков к тому, чтобы они не сбрасывали мусор в лесу, а везли его на полигоны. Если не заниматься этими проблемами, «мы так и будем зарастать грязью», — заявила спикер.

Между тем глава Минприроды Сергей Донской сообщил, что в настоящее время ведётся отбор региональных операторов, которые будут организовывать сортировку мусора в субъектах РФ. При этом министр предложил ввести льготы по коммунальным платежам для тех, кто собирает мусор раздельно.

Комментарии
2
Иван Петров
Т.е. как я понял, высокопоставленные чиновники жалуются нам, что эта сфера криминализована и в ней опасно работать.
А очистить от криминала так трудно? Или боязно?
Или как в европейских городах, где есть кварталы, куда полиция не заезжает годами?
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Вера -
давно пора)
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