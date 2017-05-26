Сергей Иванов призвал прибраться в России

По его словам, вопросами экологии в России стали заниматься относительно недавно, но за последние годы крупные промышленные предприятия уже вложили в общей сложности около $1 млрд в модернизацию производства, что позволило улучшить и экологические, и экономические показатели.
К тем, кто отказывается модернизировать предприятия, отметил Иванов, будут применяться санкции от экологических сборов и штрафов до закрытия.
Нам пора прибраться в России.
Сергей Ивановспецпредставитель президента РФ
Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко, в свою очередь, заявила, что для решения проблемы несанкционированных свалок нужно строить мусороперерабатывающие заводы, при этом в настоящее время «рынок криминализирован настолько, что работать там небезопасно».
Кроме того, отметила она, необходимо разными способами мотивировать перевозчиков к тому, чтобы они не сбрасывали мусор в лесу, а везли его на полигоны. Если не заниматься этими проблемами, «мы так и будем зарастать грязью», — заявила спикер.
Между тем глава Минприроды Сергей Донской сообщил, что в настоящее время ведётся отбор региональных операторов, которые будут организовывать сортировку мусора в субъектах РФ. При этом министр предложил ввести льготы по коммунальным платежам для тех, кто собирает мусор раздельно.
А очистить от криминала так трудно? Или боязно?
Или как в европейских городах, где есть кварталы, куда полиция не заезжает годами?