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16:08 (мск), источник: 36on.ru

Дороги, отремонтированные в Воронеже по госпрограмме, вызвали нарекания

В Воронеже продолжается масштабный ремонт улиц в рамках государственной программы «Безопасные и качественные дороги». Межведомственная комиссия провела приемку трех из 60 основных городских магистралей, которые должны быть обновлены в рамках проекта.

Источник: РИА "Новости"

Рейд по дорогам Воронежа — улицам Чапаева, Димитрова и Остужева — межведомственная комиссия провела вместе с представителем Общероссийского народного фронта, координатором проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Игорем Яковлевым. Эксперты оказались не совсем довольны результатами ремонта.

Так, на улице Чапаева был обнаружен ряд недостатков, среди которых — неправильный уклон, из-за которого на тротуарах после дождя образуются лужи. На двух других магистралях претензий к качеству дорожного покрытия не было. Однако разметка дорог вызвала нарекания на всех трех улицах.

Ревизоры обратили внимание на то, что размер элементов прерывистой линии и расстояние между ними не соответствует нормам. Эксперты отметили, что требованиям соответствовала только светоотражаемость разделительных полос. Итогом проверки стал акт, составленный межведомственной комиссией. В соответствии с ним подрядчики должны будут устранить выявленные недочеты.

— Хотим отметить халатное отношение дорожников к нанесению разметки — на всех трех дорогах она ненадлежащего качества. А в конце улицы Чапаева возле детского садика ее вообще нет, что может повлечь ДТП и несчастные случаи с пешеходами. Причем, в данном случае претензии даже не к подрядчику. Дело в том, что разметки на этом участке дороги нет в плане, утвержденном управлением дорожного хозяйства и благоустройства в 2008 году, — рассказал член регионального штаба ОНФ, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в области Игорь Яковлев.

Общероссийский народный фронт собирается направить обращение в соответствующий орган, чтобы изменить ситуацию, с которой приходится сталкиваться автомобилистам возле детского сада на улице Чапаева. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе организации.

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