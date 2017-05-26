Дороги, отремонтированные в Воронеже по госпрограмме, вызвали нарекания

Рейд по дорогам Воронежа — улицам Чапаева, Димитрова и Остужева — межведомственная комиссия провела вместе с представителем Общероссийского народного фронта, координатором проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Игорем Яковлевым. Эксперты оказались не совсем довольны результатами ремонта.

Так, на улице Чапаева был обнаружен ряд недостатков, среди которых — неправильный уклон, из-за которого на тротуарах после дождя образуются лужи. На двух других магистралях претензий к качеству дорожного покрытия не было. Однако разметка дорог вызвала нарекания на всех трех улицах.

Ревизоры обратили внимание на то, что размер элементов прерывистой линии и расстояние между ними не соответствует нормам. Эксперты отметили, что требованиям соответствовала только светоотражаемость разделительных полос. Итогом проверки стал акт, составленный межведомственной комиссией. В соответствии с ним подрядчики должны будут устранить выявленные недочеты.

— Хотим отметить халатное отношение дорожников к нанесению разметки — на всех трех дорогах она ненадлежащего качества. А в конце улицы Чапаева возле детского садика ее вообще нет, что может повлечь ДТП и несчастные случаи с пешеходами. Причем, в данном случае претензии даже не к подрядчику. Дело в том, что разметки на этом участке дороги нет в плане, утвержденном управлением дорожного хозяйства и благоустройства в 2008 году, — рассказал член регионального штаба ОНФ, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в области Игорь Яковлев.