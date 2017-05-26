В Воронежский технопарк «Кванториум» уже записались 350 детей

Накануне губернатор Алексей Гордеев обсудил с директором Фонда новых форм развития образования Мариной Раковой создание детского технопарка «Кванториум» в Воронеже.

«Новости Воронежа» уже подробно рассказывали о том, в чем состоит суть «Кванториума» и кто в нем сможет заниматься. Также сообщали, что разместят «Кванториум» в здании «Мегиона» на проспекте Труда.

Конкурс на реализацию проекта Детского технопарка наш регион выиграл в начале 2017 года. Откроется он уже в сентябре 2017 года. Рассчитан на постоянное обучение 800 будущих изобретателей и инженеров. Вовлечены в мероприятия в общей сложности будут около 5 000 воронежских детей.

По словам Марины Раковой, набор детей в воронежский «Кванториум» начался 20 мая 2017 года. За считанные дни на образовательные программы были записаны 350 детей. Обучать их будут инновационным технологиям. Например, аэроквантуму, робоквантуму, геоквантуму, энерджиквантуму и виртуальной реальности.