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16:06 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежский технопарк «Кванториум» уже записались 350 детей

Подрастающее поколение будут обучать инновационным технологиям.

Источник: Новости Воронежа

Накануне губернатор Алексей Гордеев обсудил с директором Фонда новых форм развития образования Мариной Раковой создание детского технопарка «Кванториум» в Воронеже.

«Новости Воронежа» уже подробно рассказывали о том, в чем состоит суть «Кванториума» и кто в нем сможет заниматься. Также сообщали, что разместят «Кванториум» в здании «Мегиона» на проспекте Труда.

Конкурс на реализацию проекта Детского технопарка наш регион выиграл в начале 2017 года. Откроется он уже в сентябре 2017 года. Рассчитан на постоянное обучение 800 будущих изобретателей и инженеров. Вовлечены в мероприятия в общей сложности будут около 5 000 воронежских детей.

По словам Марины Раковой, набор детей в воронежский «Кванториум» начался 20 мая 2017 года. За считанные дни на образовательные программы были записаны 350 детей. Обучать их будут инновационным технологиям. Например, аэроквантуму, робоквантуму, геоквантуму, энерджиквантуму и виртуальной реальности.

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