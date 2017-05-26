Омскому политологу продали пирог с начинкой из тарелки
О неприятном инциденте с омской пекарней «Провиант» на своей странице в Facebook сообщила политолог Инна Ветренко.
О неприятном инциденте с омской пекарней «Провиант» на своей странице в Facebook сообщила политолог Инна Ветренко.
Преподаватели кафедры политологии, по словам Ветренко, решили полакомиться двумя пирогами — с курицей и сладким. Однако в сладкой выпечке их ждал неприятный сюрприз в виде запеченной там тарелки.
По словам политолога, по телефону в пекарне сначала не поверили, что в пироге могла оказаться тарелка. В итоге, его пришлось везти обратно. Администратор пекарни заверила, что подобная «начинка» в пирог попала впервые. Взамен Инне Ветренко дали другой, нормальный пирог.