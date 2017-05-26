В Уфе из-за соревнований по велоспорту изменится маршрут троллейбусов

27 мая с 10 до 18 часов дорожные полицейские закроют движение в микрорайоне Черниковка по маршрут у СОК «Биатлон» — Комарова — Первомайская — Кольцевая — Первомайская — Комарова — СОК «Биатлон», сообщили в администрации Уфы.

Ограничение связано с проведением соревнований по велоспорту. Из-за этого троллейбусы изменят маршрут.

№ 1 «Монумент Дружбы — Северный автовокзал» и № 2 «Башгосдрамтеатр — Колхозный рынок» — до ООТ «Бульвар Славы»;.

№ 4 «Северный автовокзал — Троллейбусное депо № 2» — по Первомайской (до ООТ «Детская библиотека») — Ульяновых — Кольцевой — далее по маршруту;.

№ 8 «Троллейбусное депо № 2 — Трамплин» — Пекинская — Вологодская — Кольцевая — Ульяновых — Первомайская — Машиностроителей — Кольцевая;.

№ 13 «Мкр. “Белореченский” — Колхозный рынок» — пр. Октября — Трамвайная — А. Макарова — до ООТ «Троллейбусное депо № 1»;.

№ 15 «Уфимский ДОК — Стадион «Нефтяник» — по Кольцевой — Ульяновых- Первомайской — далее по маршруту;.

№ 22 «Северный автовокзал — Северный автовокзал» — от центра города до ООТ «Бульвар Славы».