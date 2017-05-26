Памятник погибшему в Сирии морпеху открыт в Новочеркасске

Памятник матросу морской пехоты Александру Позыничу, погибшему в 2015 году, в Сирии во время поисков пилотов сбитого турецкими ВВС СУ-24, открыт в Новочеркасске.

Согласно информации из официальных источников, памятник открыли 26 мая на центральной аллее Александровского сада. В церемонии открытия приняли участие семья Александра Позынича, представители 8-й Гвардейской армии, ветеранских, общественных организаций и молодежь.

Право открыть памятник было предоставлено вдове погибшего морпеха Ирине Позынич.

Напомним, Александр Позынич находился в одном из двух вертолетов Ми-8, направленных 24 ноября 2015 года на поиски двух пилотов сбитого бомбардировщика СУ-24. Вертолет подвергся обстрелу с земли. Во время атаки Александр Позынич получил смертельное ранение.

Указом президента РФ Александр Позынич награжден орденом Мужества.