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14:46 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Памятник погибшему в Сирии морпеху открыт в Новочеркасске

Скульптуру установили в Александровском саду.

Памятник матросу морской пехоты Александру Позыничу, погибшему в 2015 году, в Сирии во время поисков пилотов сбитого турецкими ВВС СУ-24, открыт в Новочеркасске.

Согласно информации из официальных источников, памятник открыли 26 мая на центральной аллее Александровского сада. В церемонии открытия приняли участие семья Александра Позынича, представители 8-й Гвардейской армии, ветеранских, общественных организаций и молодежь.

Право открыть памятник было предоставлено вдове погибшего морпеха Ирине Позынич.

Напомним, Александр Позынич находился в одном из двух вертолетов Ми-8, направленных 24 ноября 2015 года на поиски двух пилотов сбитого бомбардировщика СУ-24. Вертолет подвергся обстрелу с земли. Во время атаки Александр Позынич получил смертельное ранение.

Указом президента РФ Александр Позынич награжден орденом Мужества.

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