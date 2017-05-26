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16:16 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

График отключения горячей воды в Волгограде во время плановых ремонтов (список адресов)

В ООО «Концессии теплоснабжения» сообщают о том, что отключения горячей воды продолжатся в Волгограде в июне и далее, по графику, отключения состоятся во всех районах на протяжении всего лета.

Представители компании сообщают ВДТВ, что отключения необходимы для плановых ремонтов труб, узлов и агрегатов, ремонтируются приборы и оборудование, которые иначе отремонтировать невозможно. В пресс-службе компании отмечают, что ремонт котельных — одна из важнейших частей подготовки к будущему отопительному сезону.

Итак, где и когда ждать отключений горячей воды на время плановых ремонтов — находим свой адрес.

Дзержинский район

С 6 по 19 июня 2017 года

Детский сад № 31.

С 13 по 26 июня 2017 года.

Ул. 51-я Гвардейская, 53, 55, 57, 61, 63, 65.

Ул. Ангарская, 7б, 13.

Ул. Аракская, 29, 31, 33, 35.

Ул. Безымянная, 1.

Ул. Бурейская, 1, 1а, 1 В, 1д.

Ул. Жирновская, 9.

Ул. Твардовского, 3, 5, 8, 9, 17, 19.

Ул. Тимофеева, 10.

Ул. Тургенева, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18.

Ул. Фастовская, 168.

Ул. Хорошева, 14, 20.

Ул. Щербина, 10.

Детские сады: № 35, 261, 300, 380.

Учреждения: больница № 1, психиатрическая больница № 2, областная наркологическая больница, областная станция переливания крови, центр медицины катастроф, центр гигиены и эпидемиологии.

Школы: № 67, школа-интернат № 2.

Прочие потребители: МСЧ ГУВД Волгоградской области.

С 20 июня по 3 июля 2017 года

Пос. Аэропорт, 18, 19, 20, 21.

С 30 июня по 29 августа 2017 года

Школа-интернат «Созвездие».

Центральный район

С 13 по 26 июня 2017 года

Ул. Двинская, 2, 2а, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 18, 20.

Ул. Днестровская, 2а, 12, 12б, 14а, 14б.

Ул. Невская, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б.

Ул. Новороссийская, 16, 67, 67а, 77.

Ул. Х. Нурадилова, 7.

Ул. Пархоменко, 15, 17, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43а, 43б, 47, 57, 59, 59а, 61, 62.

Ул. Рокоссовского, 38, 40а, 40б, 40 В, 42, 44, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 58а, 60.

Ул. Селенгинская, 11, 16.

Ул. Скосырева, 1а, 1б.

Ул. Ткачева 3, 4, 5, 7б, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20.

Ул. Хиросимы, 1, 4, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 20.

Детские сады: № 37, 97, 100, 315, 328, 356.

Поликлиника № 12.

Школы: № 6, 44, детская школа искусств № 4, гимназия № 1, школа «Поколение», школа олимпийского резерва № 7, школа «РОСТО».

Строительный колледж.

Ворошиловский район

С 24 мая по 13 июня 2017 года

Ул. Баррикадная, 19, 19а.

Ул. Бобруйская, 1, 1а;.

Ул. Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18.

Ул. Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17.

Ул. Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18.

Ул. Елецкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Ул. Иркутская, 8.

Ул. Калинина, 19, 21, 23, 25.

Ул. Каменская, 4, 6, 8, 10.

Ул. Канунникова, 9.

Ул. Ким, 18.

Ул. Клинская, 33, 34, 35.

Ул. Ковровская, 4.

Ул. Козловская, 16, 16а, 25, 37.

Ул. Краснослободская, 17, 19.

Ул. Кузнецкая, 12, 16, 18, 20.

Ул. Лавочкина, 2, 6/1, 10/1, 10а.

Ул. Липецкая, 5, 7.

Ул. Моздокская, 3, 5, 7.

Ул. Новоузенская, 10а.

Ул. Огарёва, 1, 2, 7.

Ул. Пугачевская 5 г, 5д.

Ул. Рабоче-Крестьянская 21, 25, 27.

Ул. Ростовская, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19.

Ул. Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29.

Ул. Череповецкая, 1, 1а, 1а/1, 3, 5, 11/1, 11/2, 11/3.

Детские сады: № 19, 28, 45, 65, 90, 130, 162, 199, 225, 234, 237, 269, 302, 310, 320, 337, 351.

Учреждения: детская клиническая больница № 8, областная клиническая больница № 3, поликлиники № 4, 6, детская поликлиника № 6, стоматологическая поликлиника № 9.

Школы: № 21, 48, 77, гимназии № 4, 5, школа-интернат, детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1.

МУК «Юность», Детско-юношеский центр Ворошиловского района.

С 20 июня по 3 июля 2017 года

Ул. Ардатовская, 16.

Ул. Елисеева, 5, 8, 9, 10, 15, 15а, 15б, 17, 17А, 19.

Ул. Кузнецкая, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 65, 67, 71а, 73.

Ул. Новоузенская, 2, 2А, 4, 4А, 6, 6а, 8, 10.

Ул. Череповецкая, 11/4, 11/5.

Советский район

С 23 мая по 5 июня 2017 года

Ул. Волгоградская, 9, 11, 13, 162.

Ул. Голубятникова, 9, 10, 12.

Ул. Терешковой, 9.

Медицинские учреждения: поликлиника № 31, поликлиника РЖД.

С 13 по 26 июня 2017 года

Ул. Балакирева, 2.

Ул. Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68.

Ул. Гвоздкова, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Ул. Запорожская, 3.

Ул. Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32.

Ул. Комарова 75, 79.

Ул. Я. Купалы, 64, 65, 67, 67а, 69, 60.

Ул. Малиновского, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а.

Ул. Мариупольская, 10, 12, 14.

Ул. Новосибирская, 66.

Ул. Песчанокопская, 13, 15, 17.

Ул. Сухова, 19, 21, 25, 17.

Ул. Тимирязева, 1б, 11, 46, 50.

Пр. Университетский, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

Ул. Шауляйская, 2а, 4а.

Детские сады: № 44, 160, 180, 212, 229, 244, 348.

Медицинские учреждения: МУЗ КБ № 7, детская поликлиника № 31.

Школы: № 54, 111, детская школа искусств № 8, центр детского технического творчества.

Общежития ВГСХА (ул. Гвоздкова, 8а; пр. Университетский, 28).

С 27 июня по 10 июля 2017 года

Ул. Балакирева, 2.

Ул. 35-й Гвардейской, 1/1,3/1, 4, 21.

Ул. 50-летия ВЛКСМ, 2, 4.

Ул. Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.

Ул. Алексеевская, 5, 7, 9, 19, 21, 25, 31, 50.

Ул. им. Богданова, 1/1, ½, 1/3, 25, 28, 30.

Ул. Даугавская, 5, 20.

Ул. Калининградская, 2а, 21.

Ул. им. академика Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7.

Ул. Петровская, 9.

Ул. им. Полухина, 2/1, 2/2.

Ул. Славская, 3, 10, 12.

Ул. Родниковая, 14, 16, 18.

Пр. Университетский, 49, 54, 71, 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98.

Детские сады: № 21, 26, 140, 215, 245, 246, 359.

Медицинские учреждения: детская поликлиника № 25, ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи», клиническая больница № 11 с лабораторно-диагностическим центром.

Школы: № 106, гимназия № 15, спортивная школа № 14.

Агролесомелиоративный институт, ВолГУ, спорткомплекс, нефтяной колледж.

Кировский район

С 24 мая по 6 июня 2017 года

Ул. Воронкова, 20/23, 29а, 78.

Ул. Кедровая, 19, 21.

Ул. Р. Люксембург, 5, 9.

Ул. Черемшанская, 28а.

Ул. Шумилова, 22, 30, 73, 77.

Гимназия № 9.

Медицинские учреждения: стоматологическая поликлиника № 11, детская поликлиника № 9.

С 1 июня по 1 сентября 2017 года

Детский сад № 190.

Школы: № 112, школа-интернат № 4.

Красноармейский район

С 2 по 15 июня 2017 года

Ул. Водников, 12а.

Ул. Черепановых, 3.

Детский сад № 221С 14 по 27 июня 2017 года.

Ул. Лазоревая, 187, 193.

Ул. Луговая, 142.

Ул. Минская, 218, 222, 226.

Ул. Фролова, 4.

Детские сады: № 66, 141.

С 28 июня по 11 июля 2017 года

Пос. Южный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Детский сад № 349.

Кадетский корпус им. Недорубова.

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