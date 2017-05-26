В Мозыре побит 20-летний майский рекорд по количеству выпавших осадков

По словам специалиста, в Мозыре дожди с перерывами шли с 21.00 24 мая до 18.00 25 мая. Ливни принесли 68 мм осадков (68 л на кв.м территории), что составляет 121% майской нормы.

«Ливни такой интенсивности для нашего региона не являются распространенным явлением. К примеру, в Мозыре ранее максимальное количество осадков в мае было зафиксировано на отметке 54,3 мм в 1996 году. В течение года рекордное суточное количество осадков в этом городе было отмечено в 1990 году — 91 мм», — рассказала Татьяна Захарова.

Сильные дожди связаны с прохождением атмосферного фронта. Осадки были зафиксированы по всей области, однако ливни носили локальный характер, и выпадение осадков проходило неравномерно. Например, в Василевичах уровень осадков достиг 28 мм — практически полумесячная норма. В Петриковском районе зафиксировано 16 мм осадков.

По прогнозам синоптиков, на выходных в Гомельской области осадки маловероятны, ожидается потепление, а в понедельник столбик термометра может подняться до 28 градусов.