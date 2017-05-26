Автомобиль Трампа не проехал в ворота королевского дворца в Брюсселе

Американскому президенту пришлось покинуть транспортное средство, оснащенное бронированными дверьми толщиной 20 см, чтобы попасть во внутренний двор резиденции, куда он прибыл с визитом к королю Бельгии Филиппу.

«Как правило, главы государств, прибывшие с визитом к королю, остаются в машине до тех пор, пока она не окажется во внутреннем дворе. Трамп на несколько секунд оказался на открытом участке, прежде чем попасть во дворец, однако это было спланировано совместно со спецслужбами США», — цитирует газета высокопоставленный источник в службах безопасности Бельгии.