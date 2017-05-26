В Ленинградском районе Калининграда на неопределенный срок отключается газ

Отключение необходимо для «проведения работ по присоединению газопровода к сети газораспределения». В пресс-службе отметили, что о точном времени отключения сообщат дополнительно. То же самое касается даты подключения: она зависит от того, сколько будут длиться работы.

Список улиц, по которым будет временно приостановлено газоснабжение всех жилых домов: 1-я Шуйская, 2-я Шуйская, Аксакова, Баженова, Бакинская, Балашовская, Бежецкая, Белибейская, Вишнёвая, Денисова, Зорге, Краснопрудная, Куприна, Кутаисская, пер. Кутаисский, Миклухо-Маклая, Рябиновая, Свердлова, Сиреневая, Тамбовская, Тверская, Толбухина, Тульская, Флотская, Холмогорская, Цветущая, Читинская, Чукотская, а также дом № 25 по ул. Физкультурная.

Список садовых товариществ, которым будет приостановлено газоснабжение: СТ «Колосок», СНТ «Сад 9», СТ «Октябрьское».

Список коммунально-бытовых и промышленных потребителей, которым будет приостановлено газоснабжение:

· ООО «ГазИнвестстрой», ул. Аксакова, д. 104.

· ООО «Нептун», ул. Аксакова, д. 129.

· Сафронова М. В., ул. Аксакова, д. 131.

· ООО «Октан-Сервис», ул. Аксакова, д. 131.

· ООО «Комфорт-М», ул. Аксакова, д. 133, д.137; ул. Денисова, д. 10, д. 12.

· АНО ВПО «Калининградский институт управления», ул. Баженова, д. 4.

· ООО «Полёт», ул. Баженова, д.13А.

· Просвиряков А. В., ул. Баженова, д. 15.

· ООО «НИИ Морского и инженерного сервиса», ул. Бакинская, д. 24.

· ООО «Жилищный трест — Лучший дом-1», ул. Балашовская, д. 2, д. 4.

· МИФНС № 9 по г. Калининграду, ул. Дачная, д. 6.

· Дюмина Л. В., ул. Дачная, д. 6.

· ООО «Западный Континент Сервис», ул. Краснопрудная, д. 50.

· ООО «Жилищный трест — Лучший дом», ул. Краснопрудная, д. 65.

· ООО «РиМейк Калининград», ул. Кутаисская, д. 3.

· Конченко Л. В., В., д. 3.

· ООО «Лифт-монтаж», В., д. 3.

· Мартынов В. В., В., д. 3.

· Краснобаева М. В., В., д. 3.

· Фоменков И. В., В., д. 3.

· ООО «УК Мой дом», Московский проспект, д. 179 А.

· ООО «Виктория Балтия», В., д. 183, А, д. 258 Б.

· ИП Савельев И. В., В., д. 195.

· ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», В., д. 196, лит Б.

· ООО «СПЕКТРУМ», В., д. 201.

· ООО «Турбо плюс», В., д.203А.

· ООО «Вифлием», В., д.203А.

· ООО «ОТТО КАР», В., д. 205.

· ООО «ДО-КАР», В., д. 207.

· ООО «Трансбор», В., д. 229.

· ООО «ТДС-Юг», В., д. 231.

· ООО «ГРАН-МАР», В., д. 244.

· ООО «Евролак», В., д. 250.

· ООО «Авто-Инвест», В., д.250А.

· ООО «Детройтское железо», В., д. 252.

· ООО «Тайгер лайн», В., д. 254, В., д. 61.

· ООО «АВАНГАРД РИГАЛ», В., д. 254.

· ООО «Гиант», В., д. 255.

· Легалов А. В., В., д. 255.

· Мурашкин Ю. В., В., д. 256.

· ООО «Балтийский автоцентр», В., д. 258.

· ООО «К и К Калининград», В., д. 262.

· ООО «МИСОМА», ул. Свердлова, д.25А.

· ООО «МКД Сервис», ул. Свердлова, д.25Б.

· Баранов Н. В., ул. Свердлова, д.39А.

· Общественная организация автолюбителей — владельцев гаражей «Октябрь» Ленинградского района г. Калининграда, ул. Свердлова, д. 210.

· Халилова Е. В., ул. Толбухина, д. 10.

· Зонин Н. В., ул. Толбухина, д. 10.

· Коваленко Е. В., ул. Толбухина, д. 10.

· ООО «ПСП НОВЫЙ СТИЛЬ», ул. Толбухина, д. 20.

· ООО «МОНТАЖТЕХСТРОЙ», уд. Толбухина, д. 20.

· ООО «Союз-ТТМ», ул. Толбухина, д. 24.

· ООО «ШАР-плюс», ул. Толбухина, д. 31.

· ООО «Менаком плюс», ул. Флотская, д. 7.

· МП «Калининградтеплосеть», РТС «Восточная», ул. Ялтинская, д.99А.

· НОУ Общеобразовательная гимназия «Альбертина», ул. Ялтинская, д. 126.

· ООО «ВАЛИВА-БАЛТ», ул. Ялтинская, д. 127.

· ООО «ИТАР», ул. Ялтинская, д. 128.

По всем возникающим вопросам можно обращаться в ОАО «Калининградгазификация»:

— оперативно-диспетчерская служба: (4012) 92−58−51, (4012) 99−60−99;.

— аварийно-диспетчерская служба: (4012) 99−61−65.

ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», филиал в Калининградской области: