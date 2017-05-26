В Ленинградском районе Калининграда на неопределенный срок отключается газ

Отключение необходимо для «проведения работ по присоединению газопровода к сети газораспределения». В пресс-службе отметили, что о точном времени отключения сообщат дополнительно. То же самое касается даты подключения: она зависит от того, сколько будут длиться работы.
Список улиц, по которым будет временно приостановлено газоснабжение всех жилых домов: 1-я Шуйская, 2-я Шуйская, Аксакова, Баженова, Бакинская, Балашовская, Бежецкая, Белибейская, Вишнёвая, Денисова, Зорге, Краснопрудная, Куприна, Кутаисская, пер. Кутаисский, Миклухо-Маклая, Рябиновая, Свердлова, Сиреневая, Тамбовская, Тверская, Толбухина, Тульская, Флотская, Холмогорская, Цветущая, Читинская, Чукотская, а также дом № 25 по ул. Физкультурная.
Список садовых товариществ, которым будет приостановлено газоснабжение: СТ «Колосок», СНТ «Сад 9», СТ «Октябрьское».
Список коммунально-бытовых и промышленных потребителей, которым будет приостановлено газоснабжение:
· ООО «ГазИнвестстрой», ул. Аксакова, д. 104.
· ООО «Нептун», ул. Аксакова, д. 129.
· Сафронова М. В., ул. Аксакова, д. 131.
· ООО «Октан-Сервис», ул. Аксакова, д. 131.
· ООО «Комфорт-М», ул. Аксакова, д. 133, д.137; ул. Денисова, д. 10, д. 12.
· АНО ВПО «Калининградский институт управления», ул. Баженова, д. 4.
· ООО «Полёт», ул. Баженова, д.13А.
· Просвиряков А. В., ул. Баженова, д. 15.
· ООО «НИИ Морского и инженерного сервиса», ул. Бакинская, д. 24.
· ООО «Жилищный трест — Лучший дом-1», ул. Балашовская, д. 2, д. 4.
· МИФНС № 9 по г. Калининграду, ул. Дачная, д. 6.
· Дюмина Л. В., ул. Дачная, д. 6.
· ООО «Западный Континент Сервис», ул. Краснопрудная, д. 50.
· ООО «Жилищный трест — Лучший дом», ул. Краснопрудная, д. 65.
· ООО «РиМейк Калининград», ул. Кутаисская, д. 3.
· Конченко Л. В., В., д. 3.
· ООО «Лифт-монтаж», В., д. 3.
· Мартынов В. В., В., д. 3.
· Краснобаева М. В., В., д. 3.
· Фоменков И. В., В., д. 3.
· ООО «УК Мой дом», Московский проспект, д. 179 А.
· ООО «Виктория Балтия», В., д. 183, А, д. 258 Б.
· ИП Савельев И. В., В., д. 195.
· ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», В., д. 196, лит Б.
· ООО «СПЕКТРУМ», В., д. 201.
· ООО «Турбо плюс», В., д.203А.
· ООО «Вифлием», В., д.203А.
· ООО «ОТТО КАР», В., д. 205.
· ООО «ДО-КАР», В., д. 207.
· ООО «Трансбор», В., д. 229.
· ООО «ТДС-Юг», В., д. 231.
· ООО «ГРАН-МАР», В., д. 244.
· ООО «Евролак», В., д. 250.
· ООО «Авто-Инвест», В., д.250А.
· ООО «Детройтское железо», В., д. 252.
· ООО «Тайгер лайн», В., д. 254, В., д. 61.
· ООО «АВАНГАРД РИГАЛ», В., д. 254.
· ООО «Гиант», В., д. 255.
· Легалов А. В., В., д. 255.
· Мурашкин Ю. В., В., д. 256.
· ООО «Балтийский автоцентр», В., д. 258.
· ООО «К и К Калининград», В., д. 262.
· ООО «МИСОМА», ул. Свердлова, д.25А.
· ООО «МКД Сервис», ул. Свердлова, д.25Б.
· Баранов Н. В., ул. Свердлова, д.39А.
· Общественная организация автолюбителей — владельцев гаражей «Октябрь» Ленинградского района г. Калининграда, ул. Свердлова, д. 210.
· Халилова Е. В., ул. Толбухина, д. 10.
· Зонин Н. В., ул. Толбухина, д. 10.
· Коваленко Е. В., ул. Толбухина, д. 10.
· ООО «ПСП НОВЫЙ СТИЛЬ», ул. Толбухина, д. 20.
· ООО «МОНТАЖТЕХСТРОЙ», уд. Толбухина, д. 20.
· ООО «Союз-ТТМ», ул. Толбухина, д. 24.
· ООО «ШАР-плюс», ул. Толбухина, д. 31.
· ООО «Менаком плюс», ул. Флотская, д. 7.
· МП «Калининградтеплосеть», РТС «Восточная», ул. Ялтинская, д.99А.
· НОУ Общеобразовательная гимназия «Альбертина», ул. Ялтинская, д. 126.
· ООО «ВАЛИВА-БАЛТ», ул. Ялтинская, д. 127.
· ООО «ИТАР», ул. Ялтинская, д. 128.
По всем возникающим вопросам можно обращаться в ОАО «Калининградгазификация»:
— оперативно-диспетчерская служба: (4012) 92−58−51, (4012) 99−60−99;.
— аварийно-диспетчерская служба: (4012) 99−61−65.
ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», филиал в Калининградской области:
— оперативно-диспетчерская служба: (4012) 99−38−50.