В Петербурге откроется Фестиваль мороженого
На празднике можно будет попробовать разные виды лакомства и узнать их рецепты.
На празднике можно будет попробовать разные виды лакомства и узнать их рецепты.
В День города в Петербурге состоится Фестиваль мороженого, передает Фонтанка. Ру. Мероприятие пройдет 27 мая на площади Островского.
Гостям фестиваля будут предложены сладкие роллы с фруктами, черное мороженое и другие необычные угощения. На празднике можно будет не только попробовать разные виды лакомства, но и узнать рецепты самого вкусного мороженого и разработать его дизайн. В программе — выступления
Вход на мероприятие свободный.