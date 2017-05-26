В Петербурге откроется Фестиваль мороженого

В День города в Петербурге состоится Фестиваль мороженого, передает Фонтанка. Ру. Мероприятие пройдет 27 мая на площади Островского.

Гостям фестиваля будут предложены сладкие роллы с фруктами, черное мороженое и другие необычные угощения. На празднике можно будет не только попробовать разные виды лакомства, но и узнать рецепты самого вкусного мороженого и разработать его дизайн. В программе — выступления вокально-музыкальных коллективов и цирковых артистов и показы отечественных мультфильмов на большом экране.

Вход на мероприятие свободный.