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19:09 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Специалисты Пожнадзора проверили в Ростове места детского отдыха

Лестницы не меньше 1 метра 20 сантиметров, в каждом корпусе огнетушители и пожарная сигнализация — такие требования безопасности обязательны для летних лагерей.

Накануне старта первой смены специалисты Пожнадзора проверили городские места детского отдыха.

Их в Ростове всего два, оба на Зеленом острове. Инспекторы провели работу сигнализаций, просмотрели сроки годности средств пожаротушения. Добавим, это уже не первый визит пожарных, в прошлый раз уже были обнаружены некоторые недоработки, сейчас их устранили.

«В основном здесь были технические недоработки. Каждый год проводится ревизия как электропроводки, так и средств пожаротушения, а также путей эвакуации. Они все это исправили», — прокомментировал начальник отделения административной практики дознания отдела надзорной деятельности по Ростову-на-Дону ГУ МЧС по Ростовской области Павел Кириченко.

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