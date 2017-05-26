Специалисты Пожнадзора проверили в Ростове места детского отдыха
Лестницы не меньше 1 метра 20 сантиметров, в каждом корпусе огнетушители и пожарная сигнализация — такие требования безопасности обязательны для летних лагерей.
Лестницы не меньше 1 метра 20 сантиметров, в каждом корпусе огнетушители и пожарная сигнализация — такие требования безопасности обязательны для летних лагерей.
Накануне старта первой смены специалисты Пожнадзора проверили городские места детского отдыха.
Их в Ростове всего два, оба на Зеленом острове. Инспекторы провели работу сигнализаций, просмотрели сроки годности средств пожаротушения. Добавим, это уже не первый визит пожарных, в прошлый раз уже были обнаружены некоторые недоработки, сейчас их устранили.
«В основном здесь были технические недоработки. Каждый год проводится ревизия как электропроводки, так и средств пожаротушения, а также путей эвакуации. Они все это исправили», — прокомментировал начальник отделения административной практики дознания отдела надзорной деятельности по