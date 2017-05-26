Специалисты Пожнадзора проверили в Ростове места детского отдыха

Накануне старта первой смены специалисты Пожнадзора проверили городские места детского отдыха.

Их в Ростове всего два, оба на Зеленом острове. Инспекторы провели работу сигнализаций, просмотрели сроки годности средств пожаротушения. Добавим, это уже не первый визит пожарных, в прошлый раз уже были обнаружены некоторые недоработки, сейчас их устранили.