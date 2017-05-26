В Петербурге помыли Медного всадника

В Петербурге ко Дню города помыли Медного всадника, сообщает DP.RU. Памятник Петру I привели в порядок 26 мая.

В этом году Музей городской скульптуры решил провести конкурс среди жителей Северной столицы на право принять участие в мероприятии. Для участия нужно было ответить на вопрос, связанный с историей Петербурга. Победительницами стали две девушки, которые поднялись на вышке к самому лицу бронзового императора и помыли монумент с шампунем вместе со специалистами.

К обеду памятник приобрел презентабельный вид.