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16:11 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге помыли Медного всадника

Бронзового императора привели в порядок ко Дню города.

Источник: РИА "Новости"

В Петербурге ко Дню города помыли Медного всадника, сообщает DP.RU. Памятник Петру I привели в порядок 26 мая.

В этом году Музей городской скульптуры решил провести конкурс среди жителей Северной столицы на право принять участие в мероприятии. Для участия нужно было ответить на вопрос, связанный с историей Петербурга. Победительницами стали две девушки, которые поднялись на вышке к самому лицу бронзового императора и помыли монумент с шампунем вместе со специалистами.

К обеду памятник приобрел презентабельный вид.

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