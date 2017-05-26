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16:14 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии на летний период меняется расписание электричек

УФА, 26 май 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/. В связи с ремонтом железнодорожного пути на перегоне Аша-Улу-Теляк 1 июля изменится расписание поездов Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

Отменяются пригородные поезда:

— № 6402 Дема (отправление 03.24) — Аша (прибытие 05.42);.

— № 6435 Улу-Теляк (05.01) — Уфа (06.39);.

— № 6423 Кропачево (04.28) — Дема (08.25).

Также с 1 июля 2017 сокращаются маршруты следования:

— поезд № 6404 следует до станции Урман (на участке Урман — Улу-Теляк отменяется);.

— поезда № 6433, 6403 следуют от станции Урман (на участке Улу-Теляк — Урман отменяются).

Башкортостанская пригородная пассажирская компания просит пассажиров планировать свои поездки заранее.

Информация об изменении расписания движения, отмене и назначении поездов размещается непосредственно в поездах, на информационных стендах возле касс на станциях и вокзалах в зоне ответственности БППК, а также на официальном сайте компании и на мобильном приложении «Пригород» (время московское).

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