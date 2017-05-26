В Башкирии на летний период меняется расписание электричек
УФА, 26 май 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/. В связи с ремонтом железнодорожного пути на перегоне
УФА, 26 май 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/. В связи с ремонтом железнодорожного пути на перегоне
Отменяются пригородные поезда:
— № 6402 Дема (отправление 03.24) — Аша (прибытие 05.42);.
— № 6435
— № 6423 Кропачево (04.28) — Дема (08.25).
Также с 1 июля 2017 сокращаются маршруты следования:
— поезд № 6404 следует до станции Урман (на участке Урман —
— поезда № 6433, 6403 следуют от станции Урман (на участке
Башкортостанская пригородная пассажирская компания просит пассажиров планировать свои поездки заранее.
Информация об изменении расписания движения, отмене и назначении поездов размещается непосредственно в поездах, на информационных стендах возле касс на станциях и вокзалах в зоне ответственности БППК, а также на официальном сайте компании и на мобильном приложении «Пригород» (время московское).