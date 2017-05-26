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16:11 (мск), источник: НИА Самара

В связи с ремонтом теплосетей в центре Самары временно ограничат движение транспорта

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по ремонту тепловых сетей и восстановлению благоустройства на территории Самары временно ограничивается движение транспорта по следующим участкам:

— с 20:00 26 мая 2017 года до 05:00 29 мая 2017 года — по ул. Куйбышева от ул. Льва Толстого до ул. Некрасовская, по ул. Льва Толстого от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе;.

— с 08:00 26 мая 2017 года до 23:00 2 июня 2017 года — по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Шостаковича;.

— с 00:00 26 мая 2017 года до 23:00 14 июня 2017 года — по Студенческому переулку на участке протяженностью 100 метров от ул. Чапаевская в направлении Волжского проспекта.

Временно меняется схема движения общественного транспорта.

Автобусные маршруты №№ 24, 92:

— с 08:00 до 20:00 26 мая 2017 — автобусы следуют по улицам Молодогвардейская, Вилоновская, Галактионовская, Красноармейская — в обоих направлениях;.

— с 20:00 26 мая 2017 года до 05:00 29 мая 2017 года — по улицам Молодогвардейская, Вилоновская, Галактионовская, Красноармейская, Фрунзе, Некрасовская, Куйбышева — в обоих направлениях;.

— с 05:00 29 мая 2017 года до 23:00 2 июня 2017 года — по улицам Молодогвардейская, Вилоновская, Галактионовская, Красноармейская — в обоих направлениях.

Автобусный маршрут № 297:

— с 08:00 до 20:00 26 мая 2017 года — по улицам Самарская и Красноармейская — в обоих направлениях;.

— с 20:00 26 мая 2017 года до 05:00 29 мая 2017 года — по улицам Самарская, Красноармейская, Фрунзе, Некрасовская, Куйбышева — в обоих направлениях;.

— с 05:00 29 мая 2017 года до 23:00 2 июня 2017 года — по улицам Самарская и Красноармейская — в обоих направлениях.

Автобусные маршруты №№ 34, 207, 226, 240:

— с 20:00 26 мая 2017 года до 05:00 29 мая 2017 года — по улицам Красноармейская, Фрунзе, Некрасовская, Куйбышева — в обоих направлениях.

Автобусные маршруты №№ 37, 46, 47, 295:

— с 20:00 26 мая 2017 года до 05:00 29 мая 2017 года — по улицам Льва Толстого, Фрунзе, Некрасовская, Куйбышева — в обоих направлениях.

Автобусные маршруты №№ 61, 247, 261:

— с 20:00 26 мая 2017 года до 05:00 29 мая 2017 года — по Волжскому проспекту, улицам Куйбышева, Красноармейская, Фрунзе, сообщает пресс-служба администрации Самары.

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В связи с ремонтом теплосетей в центре Самары временно ограничат движение транспорта
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