В связи с ремонтом теплосетей в центре Самары временно ограничат движение транспорта

— с 20:00 26 мая 2017 года до 05:00 29 мая 2017 года — по ул. Куйбышева от ул. Льва Толстого до ул. Некрасовская, по ул. Льва Толстого от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе;.
— с 08:00 26 мая 2017 года до 23:00 2 июня 2017 года — по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Шостаковича;.
— с 00:00 26 мая 2017 года до 23:00 14 июня 2017 года — по Студенческому переулку на участке протяженностью 100 метров от ул. Чапаевская в направлении Волжского проспекта.
Временно меняется схема движения общественного транспорта.
Автобусные маршруты №№ 24, 92:
— с 08:00 до 20:00 26 мая 2017 — автобусы следуют по улицам Молодогвардейская, Вилоновская, Галактионовская, Красноармейская — в обоих направлениях;.
— с 20:00 26 мая 2017 года до 05:00 29 мая 2017 года — по улицам Молодогвардейская, Вилоновская, Галактионовская, Красноармейская, Фрунзе, Некрасовская, Куйбышева — в обоих направлениях;.
— с 05:00 29 мая 2017 года до 23:00 2 июня 2017 года — по улицам Молодогвардейская, Вилоновская, Галактионовская, Красноармейская — в обоих направлениях.
Автобусный маршрут № 297:
— с 08:00 до 20:00 26 мая 2017 года — по улицам Самарская и Красноармейская — в обоих направлениях;.
— с 20:00 26 мая 2017 года до 05:00 29 мая 2017 года — по улицам Самарская, Красноармейская, Фрунзе, Некрасовская, Куйбышева — в обоих направлениях;.
— с 05:00 29 мая 2017 года до 23:00 2 июня 2017 года — по улицам Самарская и Красноармейская — в обоих направлениях.
Автобусные маршруты №№ 34, 207, 226, 240:
— с 20:00 26 мая 2017 года до 05:00 29 мая 2017 года — по улицам Красноармейская, Фрунзе, Некрасовская, Куйбышева — в обоих направлениях.
Автобусные маршруты №№ 37, 46, 47, 295:
— с 20:00 26 мая 2017 года до 05:00 29 мая 2017 года — по улицам Льва Толстого, Фрунзе, Некрасовская, Куйбышева — в обоих направлениях.
Автобусные маршруты №№ 61, 247, 261:
— с 20:00 26 мая 2017 года до 05:00 29 мая 2017 года — по Волжскому проспекту, улицам Куйбышева, Красноармейская, Фрунзе, сообщает пресс-служба администрации Самары.