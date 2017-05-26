На территории России собак разводили еще 9000 лет назад
Ученые из Института истории материальной культуры РАН уверены, что люди, которые жили на острове Жохова 9000 лет назад, разводили собак разных пород для конкретных целей.
Ученые из Института истории материальной культуры РАН уверены, что люди, которые жили на острове Жохова 9000 лет назад, разводили собак разных пород для конкретных целей.
Результаты работы представлены в журнале Journal of Archaeological Science.
Обнаруженные на острове Жохова археологические находки — стоянка древних охотников — свидетельствуют о присутствии здесь людей еще 9000 лет назад. В те времена остров был частью материковой суши. Установлено, что люди охотились на северных оленей, а также на белых медведей. Ученые считают, что им необходимы были средства передвижения, а также помощь в охоте на медведей.
Более ранние раскопки обнаружили собачьи черепа с сильно изношенной зубочелюстной системой.
Также были найдены части саней, но не сами упряжки. Теперь для того, чтобы подтвердить, что останки действительно принадлежали собакам, а не волкам, археологи сравнили два наиболее хорошо сохранившихся черепа с черепами волков и сибирских хаски. Они обнаружили, что один из черепов был собачьим, а второй принадлежал гибриду собаки и волка.
Проанализировав найденные черепа и кости, археологи смогли выяснить, как выглядели эти собаки при жизни. По их словам, собаки весили от 16 до 25 килограммов и внешне напоминали сибирских хаски. А другие собаки, точнее волкособы, весили около 29 килограммов и, возможно, были похожи на аляскинских маламутов.
По словам ведущего автора статьи Владимира Питулько, хорошие ездовые собаки, как правило, весят от 20 до 25 килограммов. Ученый пришел к выводу, что жители острова Жохова, вероятно, разводили мелких собак для езды, а волкособов — для охоты на белых медведей.