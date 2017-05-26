На территории России собак разводили еще 9000 лет назад

Обнаруженные на острове Жохова археологические находки — стоянка древних охотников — свидетельствуют о присутствии здесь людей еще 9000 лет назад. В те времена остров был частью материковой суши. Установлено, что люди охотились на северных оленей, а также на белых медведей. Ученые считают, что им необходимы были средства передвижения, а также помощь в охоте на медведей.

Это дает основания предположить, что люди долго ухаживали за животными до самой их старости.

Это дает основания предположить, что люди долго ухаживали за животными до самой их старости.

Также были найдены части саней, но не сами упряжки. Теперь для того, чтобы подтвердить, что останки действительно принадлежали собакам, а не волкам, археологи сравнили два наиболее хорошо сохранившихся черепа с черепами волков и сибирских хаски. Они обнаружили, что один из черепов был собачьим, а второй принадлежал гибриду собаки и волка.

Проанализировав найденные черепа и кости, археологи смогли выяснить, как выглядели эти собаки при жизни. По их словам, собаки весили от 16 до 25 килограммов и внешне напоминали сибирских хаски. А другие собаки, точнее волкособы, весили около 29 килограммов и, возможно, были похожи на аляскинских маламутов.

По словам ведущего автора статьи Владимира Питулько, хорошие ездовые собаки, как правило, весят от 20 до 25 килограммов. Ученый пришел к выводу, что жители острова Жохова, вероятно, разводили мелких собак для езды, а волкособов — для охоты на белых медведей.