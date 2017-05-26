Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Названо средство против пищевого запоя
Болгарский министр поправила Путина после его слов
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото)
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
СМИ: Алена Шишкова показала фигуру в откровенном купальнике
«Революция в артиллерии»: СМИ о «Пенициллине» РФ
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото)
Путин придумал новый опасный план для Украины – депутат Рады
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Штраф «за красный»: тип светофора не имеет значения
Lotus перейдет под контроль китайцев
Фоторепортажи
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10Последний звонок-2017 в России
20Крепостные стены XXI века
16:43 (мск), источник: Индикатор

На территории России собак разводили еще 9000 лет назад

Ученые из Института истории материальной культуры РАН уверены, что люди, которые жили на острове Жохова 9000 лет назад, разводили собак разных пород для конкретных целей.

Источник: РИА "Новости"

Результаты работы представлены в журнале Journal of Archaeological Science.

Обнаруженные на острове Жохова археологические находки — стоянка древних охотников — свидетельствуют о присутствии здесь людей еще 9000 лет назад. В те времена остров был частью материковой суши. Установлено, что люди охотились на северных оленей, а также на белых медведей. Ученые считают, что им необходимы были средства передвижения, а также помощь в охоте на медведей.

Более ранние раскопки обнаружили собачьи черепа с сильно изношенной зубочелюстной системой.

Это дает основания предположить, что люди долго ухаживали за животными до самой их старости.
Читайте также
Собака не узнала сильно похудевшего хозяина

Также были найдены части саней, но не сами упряжки. Теперь для того, чтобы подтвердить, что останки действительно принадлежали собакам, а не волкам, археологи сравнили два наиболее хорошо сохранившихся черепа с черепами волков и сибирских хаски. Они обнаружили, что один из черепов был собачьим, а второй принадлежал гибриду собаки и волка.

Проанализировав найденные черепа и кости, археологи смогли выяснить, как выглядели эти собаки при жизни. По их словам, собаки весили от 16 до 25 килограммов и внешне напоминали сибирских хаски. А другие собаки, точнее волкособы, весили около 29 килограммов и, возможно, были похожи на аляскинских маламутов.

По словам ведущего автора статьи Владимира Питулько, хорошие ездовые собаки, как правило, весят от 20 до 25 килограммов. Ученый пришел к выводу, что жители острова Жохова, вероятно, разводили мелких собак для езды, а волкособов — для охоты на белых медведей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Комиссия выявила окончательные причины падения марсианского модуля Schiaparelli
Генконсулу и консулу России в Нарве предписали покинуть Эстонию
Госдума ввела визы на въезд в РФ для временно проживающих лиц
МИД попросил россиян избегать мест скопления людей в Египте
Серебренников прокомментировал обыски в «Гоголь-центре»
Греф объяснил, почему Сбербанк не работает в Крыму
Сергей Иванов призвал прибраться в России
Муж премьера Люксембурга сфотографировался с женами лидеров НАТО
Спорт
Доска позора: 10 отрицательных историй РФПЛ-2016/17 Едва ли не после каждого тура Луческу повторял: мне не нравится, что нас судят арбитры из Москвы, при них мы теряем очки
Авто
Лимузин Трампа не пролез в ворота королевского дворца в Бельгии Президент США не смог въехать на территорию королевской резиденции из-за больших габаритов своего автомобиля под названием «Зверь» (The Beast)
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
Экологи: реновация погубит 2,7 тысячи гектаров насаждений в Москве
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
Получение бесплатной земли существенно упростят
Жилье в пятиэтажках под снос оценят по рыночной цене
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь