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17:36 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре все лето будут давать бесплатные концерты в парках и на набережной

В субботу, 27 мая, в 17:00 под Ленинградским спуском на первой очереди набережной реки Волги откроется V юбилейный ежегодный музыкальный фестиваль «Открытое небо — открытые сердца — 2017».

В рамках фестиваля на набережной и в парках города все лето будут проходить бесплатные концерты народной, классической и эстрадной музыки, пишет Samru.ru. 10 концертов — в городских парках, 10 — на набережной реки Волги и четыре концерта — в Домах культуры. В день будут проходить сразу два выступления. Начало — в 17:00 и в 18:00.

В числе участников заявлены: ансамбль народных инструментов «Волга-folk-band», фолк-проект «Балаlike» (электро-балалайки), ансамбль народных инструментов «Вольница», электро-фолк проект «НеЗабава», дуэт «Юмис» (эстрадный вокал), танцевальный ансамбль «Ретро-стиль».

Также перед самарцами будут выступать Владислав Куприянов (баритон), Вадим Зубков (баритон), Гульнара Хабибуллина (народный вокал), Ринат Хабибуллин (бас-гитара), Артем Токарев (флейта), Валентина Полосина (скрипка), Дмитрий Лашкин (виолончель), Дмитрий Львов (гусли), Арина Фечина (вокал), мастера художественного слова Елена Омельченко и Галина Канунникова, Юлия Макарова (меццо-сопрано), Юлия Филиппова (эстрадный вокал), Алексей Темнов (гитара), Татьяна Иванова (электро-баян), Татьяна Жиганова (фортепиано), Никита Какулев (кларнет) и др.

Расписание концертов

27 мая Ленинградский спуск набережной
2 июня Маяковский спуск набережной
9 июня ЦСКА ВВС, II очередь набережной
10 июня Парк 50 лет Октября (Металлург)
17 июня Парк Победы
21 июня ЦСКА ВВС, II очередь набережной
23 июня Парк «Дружба»
24 июня Ленинградский спуск набережной
25 июня Воронежские озера
6 июля Сквер им. Академика Кузнецова
7 июля Ленинградский спуск
8 июля Парк им. Щорса
18 августа Маяковский спуск набережной
19 августа Парк «Молодёжный»
20 августа ЦСКА ВВС, II очередь набережной
22 августа Парк Победы
25 августа Ленинградский спуск набережной
26 августа Парк им. Щорса
1 сентября Парк 50-ти лет Октября (Металлург)
2 сентября ЦСКА ВВС, II очередь набережной.

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