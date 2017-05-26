Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Ученые рассказали, как получить удовольствие
Грузия назвала «циничным шагом» действие России
Сергей Шойгу: Стала известна причина катастрофы ТУ-154
Екатерина Климова с семьей путешествуют по Иордании (фото)
Деньги из телефона: как работает оплата смартфономКак работают системы бесконтактной оплаты и в чем различия между Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
СМИ: Алена Шишкова показала фигуру в откровенном купальнике
«Революция в артиллерии»: СМИ о «Пенициллине» РФ
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото)
Путин придумал новый опасный план для Украины – депутат Рады
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
12Воспоминания Набережной Круазет
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
10В тени красоты
17:54 (мск), источник: ИА Татар-информ

Мэр Парижа пригласила Казань еще раз привезти Сабантуй в столицу Франции

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Мэр Парижа Анн Идальго пригласила Казань еще раз привезти Сабантуй в столицу Франции в рамках культурной программы Олимпиады, если город выиграет право на ее проведение в 2024 году. Об этом стало известно во время праздника плуга, который прошел на Марсовом поле. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Выступая перед гостями Сабантуя, Анн Идальго подчеркнула значимость установления дружественных отношений Парижа с Казанью.

«Ваша поддержка очень ценна для нас, потому что мы выходим на финишную прямую в заявочной кампании на проведение Олимпийских игр 2024 года. Надеюсь, до этого времени у нас будет много встреч, возможность обсуждать проекты в рамках нашего сотрудничества», — уверена мэр Парижа.

Ильсур Метшин поздравил жителей и гостей Парижа на русском, татарском, французском и английском языках. Глава столицы Татарстана поблагодарил хозяев площадки за гостеприимство и передал привет от Президента Татарстана Рустама Минниханова, отметив, что Сабантуй в самом центре Парижа — это историческое событие.

«Мы очень ценим дружественные отношения, которые установились между нашими городами. От всего сердца желаем Парижу победы в заявке. Мы голосуем за Париж! Мы уверены, что вы победите, вы достойны этого. Обещаем приехать в рамках культурной программы Олимпиады с Сабантуем», — заверил он.

Столица Франции подала заявку на проведение Олимпиады-2024 23 июня 2015 года. Также на Игры претендуют Лос-Анджелес и Будапешт. Все три города допущены Международным олимпийским комитетом (МОК) до заключительного этапа отбора. Специальная комиссия проинспектировала Париж 14—16 мая. Итоговый доклад будет обнародован в июле. Выборы города-организатора Олимпийских игр пройдут 13 сентября 2017 года на сессии МОК в Лиме.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Ведущий «Умников и умниц»: Татарстан – моя любимая республика
Генконсулу и консулу России в Нарве предписали покинуть Эстонию
Госдума ввела визы на въезд в РФ для временно проживающих лиц
МИД попросил россиян избегать мест скопления людей в Египте
Серебренников прокомментировал обыски в «Гоголь-центре»
Греф объяснил, почему Сбербанк не работает в Крыму
Сергей Иванов призвал прибраться в России
Муж премьера Люксембурга сфотографировался с женами лидеров НАТО
Спорт
Доска позора: 10 отрицательных историй РФПЛ-2016/17 Едва ли не после каждого тура Луческу повторял: мне не нравится, что нас судят арбитры из Москвы, при них мы теряем очки
Авто
Лимузин Трампа не пролез в ворота королевского дворца в Бельгии Президент США не смог въехать на территорию королевской резиденции из-за больших габаритов своего автомобиля под названием «Зверь» (The Beast)
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
В регионах начали выдавать ипотеку под 7% годовых
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь