Мэр Парижа пригласила Казань еще раз привезти Сабантуй в столицу Франции

Выступая перед гостями Сабантуя, Анн Идальго подчеркнула значимость установления дружественных отношений Парижа с Казанью.

«Ваша поддержка очень ценна для нас, потому что мы выходим на финишную прямую в заявочной кампании на проведение Олимпийских игр 2024 года. Надеюсь, до этого времени у нас будет много встреч, возможность обсуждать проекты в рамках нашего сотрудничества», — уверена мэр Парижа.



Ильсур Метшин поздравил жителей и гостей Парижа на русском, татарском, французском и английском языках. Глава столицы Татарстана поблагодарил хозяев площадки за гостеприимство и передал привет от Президента Татарстана Рустама Минниханова, отметив, что Сабантуй в самом центре Парижа — это историческое событие.

«Мы очень ценим дружественные отношения, которые установились между нашими городами. От всего сердца желаем Парижу победы в заявке. Мы голосуем за Париж! Мы уверены, что вы победите, вы достойны этого. Обещаем приехать в рамках культурной программы Олимпиады с Сабантуем», — заверил он.