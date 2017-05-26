Мэр Парижа пригласила Казань еще раз привезти Сабантуй в столицу Франции

Выступая перед гостями Сабантуя, Анн Идальго подчеркнула значимость установления дружественных отношений Парижа с Казанью.
«Ваша поддержка очень ценна для нас, потому что мы выходим на финишную прямую в заявочной кампании на проведение Олимпийских игр 2024 года. Надеюсь, до этого времени у нас будет много встреч, возможность обсуждать проекты в рамках нашего сотрудничества», — уверена мэр Парижа.
Ильсур Метшин поздравил жителей и гостей Парижа на русском, татарском, французском и английском языках. Глава столицы Татарстана поблагодарил хозяев площадки за гостеприимство и передал привет от Президента Татарстана Рустама Минниханова, отметив, что Сабантуй в самом центре Парижа — это историческое событие.
«Мы очень ценим дружественные отношения, которые установились между нашими городами. От всего сердца желаем Парижу победы в заявке. Мы голосуем за Париж! Мы уверены, что вы победите, вы достойны этого. Обещаем приехать в рамках культурной программы Олимпиады с Сабантуем», — заверил он.
Столица Франции подала заявку на проведение Олимпиады-2024 23 июня 2015 года. Также на Игры претендуют Лос-Анджелес и Будапешт. Все три города допущены Международным олимпийским комитетом (МОК) до заключительного этапа отбора. Специальная комиссия проинспектировала Париж 14—16 мая. Итоговый доклад будет обнародован в июле. Выборы города-организатора Олимпийских игр пройдут 13 сентября 2017 года на сессии МОК в Лиме.