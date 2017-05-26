Нижегородский оперный театр представит премьеру оперы «Чародейка» в 2018 году

Согласно информации, 22 мая в фойе Нижегородского театра оперы и балета состоялось заседание Художественного совета, на котором было представлено сценическое решение новой постановки оперы П. Чайковского «Чародейка». Премьера спектакля состоится в 2018 году и откроет начало мероприятий театра по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

Режиссером-постановщиком премьеры станет Вадим Милков, а художником — постановщиком Иван Совлачков. Они предложили своё видение будущего спектакля, решенного в современных европейских традициях. Таким образом, сценическое решение спектакля будет готово к сентябрю 2017 года. Костюмы персонажей приняты в полном объеме.

Как пояснила корреспонденту НИА «Нижний Новгород руководитель литературно-драматургической части театра Елена Третьякова, предварительно, показ постановки намечен на октябрь 2018 года. Спектакль станет второй премьерой начала нового сезона.

Напомним, что Нижегородский театр оперы и балета завершит 82 сезон оперой «Борис Годунов» 24 июня 2017 года.