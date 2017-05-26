Нижегородский оперный театр представит премьеру оперы «Чародейка» в 2018 году
Нижегородский оперный театр представит премьеру оперы «Чародейка» в 2018 году. Данное решение было принято в рамках заседания художественного совета театра.
Нижегородский оперный театр представит премьеру оперы «Чародейка» в 2018 году. Данное решение было принято в рамках заседания художественного совета театра.
Согласно информации, 22 мая в фойе Нижегородского театра оперы и балета состоялось заседание Художественного совета, на котором было представлено сценическое решение новой постановки оперы П. Чайковского «Чародейка». Премьера спектакля состоится в 2018 году и откроет начало мероприятий театра по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.
Как пояснила корреспонденту НИА «Нижний Новгород руководитель
Напомним, что Нижегородский театр оперы и балета завершит 82 сезон оперой «Борис Годунов» 24 июня 2017 года.