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18:12 (мск), источник: РИА Новости

В США мусульманин требует $100 млн за проданную ему пиццу со свининой

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Мусульманин в США подал иск против пиццерии и требует 100 миллионов долларов компенсации за то, что ему два раза продали пиццу с колбасой из свинины, несмотря на его просьбу обойтись без нее в приготовлении блюда, сообщает газета Detroit Free Press.

Источник: РИА "Новости"

Житель города Дирборн в штате Мичиган Мохаммад Баззи заказал пиццу в сети Little Caesars дважды. 20 марта он приобрел блюдо с маркировкой «халяльная» (соответствующая правилам приготовления пищи в исламе).

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По данным газеты, Баззи и его жена поняли, что едят пепперони из свинины лишь после того, как уже попробовали ее. Сам Баззи работал ранее в пиццерии и может отличить пепперони, сделанную именно из свинины. Возмущенный мужчина подал жалобу в полицию.

Второй раз Баззи заказал пиццу в среду, и она снова содержала свинину. Менеджер ресторана в ответ на претензию Баззи заявила, что он якобы сам потребовал наклеить значок «халяльная», но адвокат Баззи Маджед Мугни отвергает эти обвинения.

«Нам было плохо до тошноты», — утверждают супруги в судебном иске. «Нет такого понятия, как халяльная свинина. Она вообще запрещена (в исламе)», — заявил газете адвокат.

Адвокат намерен перевести иск в групповой. Газета напоминает, что подобный инцидент в 2011 году обошелся сети ресторанов McDonald’s в 700 тысяч долларов — столько они заплатили истцам в ходе досудебного урегулирования. Ресторан подавал нехаляльную курицу, утверждая, что она является разрешенной для мусульман.

Комментарии
7
Супер Культурный
Коренной житель Баззи чувствует себя ужасно, гады приезжие подали ему пиццу умышленно . Сейчас решается вопрос, жить ему с женой или сделать джихад ( харакири).Простят ли его и жену на том свете
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valerij ivanov
В штатах гмо что в свините,шо в говядине!!
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valerij ivanov
За права надо биться за Родину и родную Землю!
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