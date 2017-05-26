В США мусульманин требует $100 млн за проданную ему пиццу со свининой

Житель города Дирборн в штате Мичиган Мохаммад Баззи заказал пиццу в сети Little Caesars дважды. 20 марта он приобрел блюдо с маркировкой «халяльная» (соответствующая правилам приготовления пищи в исламе).

По данным газеты, Баззи и его жена поняли, что едят пепперони из свинины лишь после того, как уже попробовали ее. Сам Баззи работал ранее в пиццерии и может отличить пепперони, сделанную именно из свинины. Возмущенный мужчина подал жалобу в полицию.

Второй раз Баззи заказал пиццу в среду, и она снова содержала свинину. Менеджер ресторана в ответ на претензию Баззи заявила, что он якобы сам потребовал наклеить значок «халяльная», но адвокат Баззи Маджед Мугни отвергает эти обвинения.

«Нам было плохо до тошноты», — утверждают супруги в судебном иске. «Нет такого понятия, как халяльная свинина. Она вообще запрещена (в исламе)», — заявил газете адвокат.

Адвокат намерен перевести иск в групповой. Газета напоминает, что подобный инцидент в 2011 году обошелся сети ресторанов McDonald’s в 700 тысяч долларов — столько они заплатили истцам в ходе досудебного урегулирования. Ресторан подавал нехаляльную курицу, утверждая, что она является разрешенной для мусульман.