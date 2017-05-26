Меркель похвалила разноцветные носки премьера Канады
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель в официальном Instagram похвалила носки
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель в официальном Instagram похвалила носки
«Крутые носки, Джастин Трюдо! Канадский премьер с гордостью демонстрирует свою новую покупку на саммите НАТО в Брюсселе», — гласит подпись к снимку, на котором Меркель и другие политики разглядывают ногу Трюдо.
Глава канадского правительства не преминул похвастаться
Джастин Трюдо известен пристрастием к экстравагантным носкам — например, с изображением дроидов — персонажей киносаги «Звездные войны».