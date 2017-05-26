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18:02 (мск), источник: РИА Новости

Меркель похвалила разноцветные носки премьера Канады

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель в официальном Instagram похвалила носки премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

«Крутые носки, Джастин Трюдо! Канадский премьер с гордостью демонстрирует свою новую покупку на саммите НАТО в Брюсселе», — гласит подпись к снимку, на котором Меркель и другие политики разглядывают ногу Трюдо.

Глава канадского правительства не преминул похвастаться розово-голубыми носками с логотипом альянса и в собственном Instagram. Снимок он опубликовал в разделе Stories.

Джастин Трюдо известен пристрастием к экстравагантным носкам — например, с изображением дроидов — персонажей киносаги «Звездные войны».

Комментарии
2
Сергей Саморуков
Он ещё трусы не показывал .Вааще ураган!!!
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Сергей Донченко
И от таких людей Прибалтика ждёт защиты от агрессора ....
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