Пришкольные детские лагеря в Волгограде обойдутся родителям в 183 рубля в день
В 129 школах в Волгограде летом будут открыты детские лагеря, в которых отдохнут 15,5 тысячи волгоградских школьников, сообщает ВДТВ со ссылкой на
В 129 школах в Волгограде летом будут открыты детские лагеря, в которых отдохнут 15,5 тысячи волгоградских школьников, сообщает ВДТВ со ссылкой на
Всего будут работать 136 лагерей (147 лагерный смен), это больше, чем в прошлом году. В 2016 году действовали 126 лагерей (133 лагерных смены) для 14725 детей.
В Волгограде реализуется 9 тысяч путевок с трехразовым питанием, 6,5 тысячи — с двухразовым питанием. Плата за лагерь составит 162 рубля за путевку с двухразовым питанием, 183 рубля — за путевку с трехразовым питанием.
К 29 мая будут завершены мероприятия по проверке готовности лагерей к приему детей. С 22 июня по 25 августа будет проведен городской