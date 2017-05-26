Пришкольные детские лагеря в Волгограде обойдутся родителям в 183 рубля в день

Всего будут работать 136 лагерей (147 лагерный смен), это больше, чем в прошлом году. В 2016 году действовали 126 лагерей (133 лагерных смены) для 14725 детей.

В Волгограде реализуется 9 тысяч путевок с трехразовым питанием, 6,5 тысячи — с двухразовым питанием. Плата за лагерь составит 162 рубля за путевку с двухразовым питанием, 183 рубля — за путевку с трехразовым питанием.