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19:19 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Пришкольные детские лагеря в Волгограде обойдутся родителям в 183 рубля в день

В 129 школах в Волгограде летом будут открыты детские лагеря, в которых отдохнут 15,5 тысячи волгоградских школьников, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда.

Всего будут работать 136 лагерей (147 лагерный смен), это больше, чем в прошлом году. В 2016 году действовали 126 лагерей (133 лагерных смены) для 14725 детей.

В Волгограде реализуется 9 тысяч путевок с трехразовым питанием, 6,5 тысячи — с двухразовым питанием. Плата за лагерь составит 162 рубля за путевку с двухразовым питанием, 183 рубля — за путевку с трехразовым питанием.

К 29 мая будут завершены мероприятия по проверке готовности лагерей к приему детей. С 22 июня по 25 августа будет проведен городской смотр-конкурс смен лагерей с дневным пребыванием детей.

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