Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Женщина больше 30 лет не выходила из дома из-за редкой болезни
Грузия назвала «циничным шагом» действие России
Месячный доход на "нормальную жизнь" в РФ подсчитали аналитики
Нюша и ее жених впервые вышли в свет вместе
Деньги из телефона: как работает оплата смартфономКак работают системы бесконтактной оплаты и в чем различия между Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
В Мытищах и Внуково появится метро
Шишкова поделилась откровенным снимком в купальнике - СМИ
«Революция в артиллерии»: СМИ о «Пенициллине» РФ
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Екатерина Климова с семьей путешествуют по Иордании (фото)
Путин придумал новый опасный план для Украины – депутат Рады
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Штраф «за красный»: тип светофора не имеет значения
Lotus перейдет под контроль китайцев
Фоторепортажи
12Воспоминания Набережной Круазет
8«Суперлюди» Японии
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
19:18 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Отремонтированный киноконцертный зал открылся в Ковернинском районе в рамках нижегородской программы ПМИ

Отремонтированный киноконцертный зал открылся в Ковернинском районе в рамках нижегородской программы поддержки местных инициатив (ППМИ). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 26 мая 2017 года.

По словам директора киноконцертного зала «Мир» Марины Глуховой, общая стоимость проекта по его ремонту составила 2,37 млн рублей. В рамках проекта отремонтированы зрительный зал, входная группа, гардероб, санузел. Население района активно поддержало данный проект и дополнительно собрало денежные средства жителей района в сумме 1,247 млн рублей, что позволило выполнить дополнительные декоративные работы в зале и приобрести новые посадочные кресла для зрителей.

«Главное, что мы получили новую большую сцену. Восемь лет до этого киноконцертный зал был в заморозке и мы проводили мероприятия в центре досуга, на небольшой сцене, в маленьком зале», — отметила она.

По данным регионального министерства внутренней региональной и муниципальной политики региона, в 2014—2016 годы на территории Ковернинского района было реализовано 18 проектов на общую сумму 13 млн рублей. В рамках ППМИ проводились ремонты памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны, киноконцертного зала «Мир», сельских клубов, музейно-выставочного центра, спортивных и детских площадок, автомобильных дорог и тротуаров, ограждений кладбищ, обустройство мест отдыха жителей.

Всего же за пять лет количество районов области, участвующих в программах поддержки местных инициатив, увеличилось в десять раз (с 5 до 52), а количество удовлетворенных заявок в этом году достигло 300 (57% от общего числа поданных заявок).

«Прекрасно, что сегодня люди проявляют инициативу в ремонте киноконцертных залов, сельских клубов, библиотек, памятных мест, да много и бытовых вопросов решается, но самое главное, что они уже считают это своими объектами», — отметил глава региона.

«Мы в этом году выделили 200 млн рублей — это в десять раз больше, чем пять лет назад, но оказалось, что и этих денег не хватает. Я думаю, что в июньской сессии в нашем Законодательном собрании мы еще 70 млн добавим», — пояснил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Генконсулу и консулу России в Нарве предписали покинуть Эстонию
Госдума ввела визы на въезд в РФ для временно проживающих лиц
МИД попросил россиян избегать мест скопления людей в Египте
Серебренников прокомментировал обыски в «Гоголь-центре»
Греф объяснил, почему Сбербанк не работает в Крыму
Сергей Иванов призвал прибраться в России
Муж премьера Люксембурга сфотографировался с женами лидеров НАТО
Спорт
Доска позора: 10 отрицательных историй РФПЛ-2016/17 Едва ли не после каждого тура Луческу повторял: мне не нравится, что нас судят арбитры из Москвы, при них мы теряем очки
Авто
Лимузин Трампа не пролез в ворота королевского дворца в Бельгии Президент США не смог въехать на территорию королевской резиденции из-за больших габаритов своего автомобиля под названием «Зверь» (The Beast)
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
В регионах начали выдавать ипотеку под 7% годовых
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Госдума рассмотрит закон о сносе пятиэтажек по всей России
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь