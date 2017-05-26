Отремонтированный киноконцертный зал открылся в Ковернинском районе в рамках нижегородской программы ПМИ

По словам директора киноконцертного зала «Мир» Марины Глуховой, общая стоимость проекта по его ремонту составила 2,37 млн рублей. В рамках проекта отремонтированы зрительный зал, входная группа, гардероб, санузел. Население района активно поддержало данный проект и дополнительно собрало денежные средства жителей района в сумме 1,247 млн рублей, что позволило выполнить дополнительные декоративные работы в зале и приобрести новые посадочные кресла для зрителей.

«Главное, что мы получили новую большую сцену. Восемь лет до этого киноконцертный зал был в заморозке и мы проводили мероприятия в центре досуга, на небольшой сцене, в маленьком зале», — отметила она.

По данным регионального министерства внутренней региональной и муниципальной политики региона, в 2014—2016 годы на территории Ковернинского района было реализовано 18 проектов на общую сумму 13 млн рублей. В рамках ППМИ проводились ремонты памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны, киноконцертного зала «Мир», сельских клубов, музейно-выставочного центра, спортивных и детских площадок, автомобильных дорог и тротуаров, ограждений кладбищ, обустройство мест отдыха жителей.

Всего же за пять лет количество районов области, участвующих в программах поддержки местных инициатив, увеличилось в десять раз (с 5 до 52), а количество удовлетворенных заявок в этом году достигло 300 (57% от общего числа поданных заявок).

«Прекрасно, что сегодня люди проявляют инициативу в ремонте киноконцертных залов, сельских клубов, библиотек, памятных мест, да много и бытовых вопросов решается, но самое главное, что они уже считают это своими объектами», — отметил глава региона.

«Мы в этом году выделили 200 млн рублей — это в десять раз больше, чем пять лет назад, но оказалось, что и этих денег не хватает. Я думаю, что в июньской сессии в нашем Законодательном собрании мы еще 70 млн добавим», — пояснил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.