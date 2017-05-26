В центре Волгограда ограничат движение автомобилей 28, 29 и 30 мая
Автомобилистам запретят проезд по нескольким улицам в центре Волгограда 28, 29 и 30 мая.
Автомобилистам запретят проезд по нескольким улицам в центре Волгограда 28, 29 и 30 мая.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, 28 мая с 12:00 до 14:00 движение транспорта будет ограничено на проспекте Ленина в границах от проспекта Металлургов до улицы Краснознаменской, а также по улице
Кроме того, в связи с ремонтом дорог с 09:00 до 17:00 29 мая и с 09:00 до 17:00 30 мая будут перекрыты улица Ленкоранская в границах от улицы Череповецкой до улицы Чарджуйской, улица Чарджуйской в границах от улицы Ленкоранской до улицы Саши Филиппова. Объезд будет осуществляться по улицам Елецкой, Азизбекова.