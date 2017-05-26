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22:33 (мск), источник: 365info.kz

К концу лета определят количество сакральных мест РК

Научно-исследовательский центр «Сакральный Казахстан» начал сбор информации о сакральных местах страны, передает «Казинформ».

Источник: 365info.kz

Ученые собираются провести масштабную экспедицию, чтобы выяснить, какие места казахстанцы считают сакральными, и разработать «Сакральную географию Казахстана».

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«Статус “сакральный” дает не государство. Это определяет народ. Если люди считают это место сакральным, оно и будет сакральным, вне зависимости от приказов и решений. Нам надо узнать, почему народ считает определенное место сакральным и посещает его», — пояснил директор научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан» Берик Абдыгалиулы.

Сбор информации уже начался, вскоре ученые отправятся в экспедиции по регионам. Примерно через месяц экспедиция начнется, а к концу лета сбор информации будет завершен. На основании этих данных и будет составлена «Сакральная география Казахстана».

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