К концу лета определят количество сакральных мест РК

«Статус “сакральный” дает не государство. Это определяет народ. Если люди считают это место сакральным, оно и будет сакральным, вне зависимости от приказов и решений. Нам надо узнать, почему народ считает определенное место сакральным и посещает его», — пояснил директор научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан» Берик Абдыгалиулы.



Сбор информации уже начался, вскоре ученые отправятся в экспедиции по регионам. Примерно через месяц экспедиция начнется, а к концу лета сбор информации будет завершен. На основании этих данных и будет составлена «Сакральная география Казахстана».