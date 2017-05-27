Прогноз погоды на 27 мая

Атмосферное давление нормальное. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.

В Бричанах, Сороках и Бельцах термометры покажут плюс 19. На градус выше в Оргееве. В Кишиневе и Тирасполе воздух прогреется до плюс 21. 22 градуса будет в Леове. В Комрате и Кагуле — 23.

В ближайшее время будет жарко. В столице днем — до плюс 28. Ночью — 11 градусов тепла.