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00:28 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 27 мая

В республике переменная облачность, ночью местами возможны кратковременные дожди. Днем дожди ожидаются на обширных территориях, возможны грозы.

Источник: Publika.md

Атмосферное давление нормальное. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.

В Бричанах, Сороках и Бельцах термометры покажут плюс 19. На градус выше в Оргееве. В Кишиневе и Тирасполе воздух прогреется до плюс 21. 22 градуса будет в Леове. В Комрате и Кагуле — 23.

В ближайшее время будет жарко. В столице днем — до плюс 28. Ночью — 11 градусов тепла.

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