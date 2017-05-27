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10:23 (мск), источник: Вести - Воронеж

На месте «Птички» построят многоэтажный крытый рынок

Тем, кто собирается сделать покупки на Птичьем рынке, стоит поторопиться. Эти выходные — последние рабочие дни.

В понедельник 29 числа торговые ряды закроют. Вскоре на их месте появится крытый рынок в несколько этажей. Торговцы разъедутся по разным площадкам.

Большую часть предпринимателей ждут на ярмарке Купеческой на проспекте Патриотов. Но некоторым, говорят старожилы, придется попрощаться с бизнесом — вместе с легендарной «Птичкой» уйдут наработанные контакты, постоянные клиенты, да и аренда на новых местах кому-то будет не по карману.

Постоянные покупатели тоже не рады переменам. По словам многих, здесь можно было найти любые мелочи по демократичным ценам. За годы существования рынок для горожан стал больше, чем торговой площадкой — местом встреч и общения тысяч людей.

Юрий, покупатель:

«Я думаю, не надо было бы его закрывать, люди привыкли к нему. Место прекрасное здесь, все идут. Здесь все можно приобрести по мелочи».

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