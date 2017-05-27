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02:38 (мск), источник: VLADNEWS

МФЦ Приморья выходят на новый уровень обслуживания

Предложено более детально разобраться со времен ожидания и загруженностью учреждений.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Мониторинг очередей в МФЦ края позволит оптимизировать работу учреждений и сделать их эффективнее и удобнее для заявителей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. Об этом стало известно сегодня, 26 мая, в ходе совещания с директорами муниципальных МФЦ при участии вице-губернатора Алексея Сухова.

Заместитель главы региона отметил, что за годы существования приморских МФЦ удалось много добиться — учреждения открыты во всех муниципалитетах, а количество услуг ежемесячно растет.

«По итогам Госсовета, который провел Президент России Владимир Путин, Приморье находится в лидерах по качеству оказания государственных услуг в МФЦ. Это хорошие результаты, но нам еще есть над чем поработать», — подчеркнул Алексей Сухов.

В частности, вице-губернатор предложил более детально разобраться со времен ожидания и загруженностью учреждений.

«Сегодня МФЦ представляют собой фронт-офис для получения государственных услуг и взаимодействия с различными ведомствами. Сюда идут тысячи людей, и наша задача — сделать все, чтобы не допустить очередей. В частности, ориентировать людей на электронное обслуживание — через портал Госуслуг. Ведь многие документы с его помощью можно оформить всего за несколько минут», — отметил он.

Это особенно касается крупных муниципалитетов с развитой инфраструктурой и скоростным интернетом.

«Сотрудник МФЦ должен проконсультировать заявителя о наличии альтернативной возможности получения услуг и в случае необходимости помочь зарегистрироваться на сайте», — добавил Алексей Сухов.

Справиться с большой популярностью МФЦ теперь помогает и веб-сайт учреждения. Здесь в режиме реального времени публикуется количество человек, ожидающих получения услуги. Таким образом, заявитель может выбрать наиболее свободный МФЦ в своем населённом пункте или удобное время для посещения. Новые функции сайта также включают в себя возможность видеотрансляции из нескольких многофункциональных центров.

В ходе совещания также стало известно, что руководство краевого МФЦ усилит контроль за просрочкой выдачи документов.

«Вы можете влиять на работу органов власти, если он не соблюдает срок изготовления документа. Для этого нам необходимо оперативно получать от вас отчеты о наличии подобных ситуаций, а мы будем точечно работать с каждым ведомством», — отметил Алексей Сухов.

Напомним, совершенствование системы получения государственных услуг вошло в перечень майских Указов Президента России Владимира Путина. Так, к 2018 году доля зарегистрированных пользователей на Едином портале госуслуг в регионах должна быть не меньше 70%. Сегодня Приморский край занимает 14 место в рейтинге Минкомсвязи по данному показателю.

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморье составляет 94% в то время, как среднее значение по России — 82,9.

Количество граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в Приморье также выше средней по стране — 59,8, а в России — 51,3.

Среднее время ожидания в очереди в МФЦ — 15 минут, против 21,9 минут среднероссийского показателя.

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