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06:05 (мск), источник: VLADNEWS

Игорь Пушкарев: Для меня важно доказать свою невиновность

Временно отстраненный от должности главы города Игорь Пушкарев прокомментировал решение суда.

Источник: AP 2017

В четверг, 25 мая, Мосгорсуд продлил содержание Игорю Пушкареву еще на три месяца, сообщает РИА VladNews. На страницах в своих социальных сетях Пушкарев прокомментировал решение суда.

«Мосгорсуд в очередной раз продлил срок содержания под арестом мне, моему брату и Андрею Лушникову. Наверное, многие из вас видели или слышали, насколько комичным было вчерашнее заседание, где следователь не мог двух слов связать и привести аргументы. Даже судья не выдержал столь халатного отношения к процессу и прервал его на два с половиной часа в попытках разобраться с происходящим. Мы начали знакомиться с итоговым обвинением и материалами дела. В деле 100 томов, аудиозаписи, которых осталось на 6 часов прослушки. С половиной из них я уже ознакомился, и чем больше я знакомлюсь с материалами, тем больше убеждаюсь в своей невиновности. Следователи 10 месяцев утверждали, что потерпевшей стороной является администрация города Владивосток, а 30 марта 2017 года отменило свои же утверждения! Сейчас утверждает, что МУП Дороги Владивостока потерпевшая сторона, но почему она потерпевшая, если МУП ДВ получил прибыль от деятельности с Востокцемент и уплатил в бюджет налог на прибыль в 83 млн. рублей. При этом не имеет ни одного долга, ни перед бюджетами, ни перед кем, что подтверждается счетной палатой, налоговыми проверками и бухгалтерскими отчетами. Какой может быть ущерб? Я уже и не говорю про абсурдное обвинение во взятке от родного брата! Как такое вообще может быть? Мне дают ещё несколько месяцев для ознакомления с материалами дела, хотя я каждый раз прошу следователей дать мне больше материалов и я быстрее ознакомлюсь, но нет… Дают столько, сколько написали, прошили, пронумеровали. Я и мои защитники сделаем так, чтобы каждый из вас мог максимально подробно ознакомиться со всеми деталями моего уголовного дела. Ещё раз повторюсь — для меня важно доказать свою невиновность, в первую очередь, жителям Владивостока и Приморского края.

Спасибо всем за поддержку!, — написал Игорь Пушкарев.

Напомним, Мосгорсуд продлил Игорю Пушкареву арест до 1 сентября 2017 года. Свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

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