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06:06 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке установят новые дорожные знаки

Работы по установке запрещающих знаков проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности и организации доступного проезда, а также в рамках мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности.

Вводится запрет на остановку и стоянку автотранспортных средств по улице Гульбиновича. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, запрещающий знак «Остановка запрещена» с информационной табличкой «Работает эвакуатор» будет установлен по ул. Гульбиновича в районе дома № 6 по ул. Черёмуховой. Кроме того, здесь же установят дорожный знак «Движение запрещено», который ограничит въезд на территорию Первомайского районного суда.

Работы по установке запрещающих знаков проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности и организации доступного проезда, а также в рамках мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности.

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