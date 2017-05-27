Актер Бен Стиллер разводится с женой после 17 лет брака

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американский комедийный актер Бен Стиллер разводится со своей женой актрисой Кристин Тейлор после 17 лет брака. Об этом пара объявила в пятницу в совместном заявлении.

«Мы приняли решение расстаться, сохраняя чувство огромной любви и уважения друг к другу, прожив вместе 18 лет», — отметили 51-летний Стиллер и 45-летняя Тейлор. «Мы остаемся преданными родителями и самыми близкими друзьями. Нашим главным приоритетом остается воспитание наших детей», — добавили актеры. Они попросили СМИ не пытаться вмешиваться в их личную жизнь.

Бен и Кристин познакомились на съемках экспериментального телефильма «Тепловое видение и Джек» (Heat Vision and Jack, 1999), который так и не вышел в прокат. В мае 2000 года они сыграли свадьбу на Куаи (штат Гавайи). «Когда я встретил ее, то подумал, что нашел настоящую личность. Я был восхищен и сразу влюбился», — заявлял Стиллер в интервью прессе в 2007 году.

В апреле 2002 года у пары родилась дочь, которую назвали Елла Оливия, а в июле 2005 года на свет появился сын Квинлин Демпси.

Они снимались вместе в таких комедийных картинах как «Образцовый самец» (Zoolander, 2001), «Доджболл» (Dodgeball: A True Underdog Story, 2001), «Солдаты неудачи» (Tropic Thunder, 2008), сериала «Задержка в развитии» (Arrested Development, с 2003) и «Образцовый самец 2» (Zoolander 2, 2016).