Актер Бен Стиллер разводится с женой после 17 лет брака
Актеры заявили, что их главным приоритетом остается воспитание двоих детей.
Актеры заявили, что их главным приоритетом остается воспитание двоих детей.
«Мы приняли решение расстаться, сохраняя чувство огромной любви и уважения друг к другу, прожив вместе 18 лет», — отметили 51-летний Стиллер и 45-летняя Тейлор. «Мы остаемся преданными родителями и самыми близкими друзьями. Нашим главным приоритетом остается воспитание наших детей», — добавили актеры. Они попросили СМИ не пытаться вмешиваться в их личную жизнь.
Бен и Кристин познакомились на съемках экспериментального телефильма «Тепловое видение и Джек» (Heat Vision and Jack, 1999), который так и не вышел в прокат. В мае 2000 года они сыграли свадьбу на Куаи (штат Гавайи). «Когда я встретил ее, то подумал, что нашел настоящую личность. Я был восхищен и сразу влюбился», — заявлял Стиллер в интервью прессе в 2007 году.
В апреле 2002 года у пары родилась дочь, которую назвали Елла Оливия, а в июле 2005 года на свет появился сын Квинлин Демпси.
Они снимались вместе в таких комедийных картинах как «Образцовый самец» (Zoolander, 2001), «Доджболл» (Dodgeball: A True Underdog Story, 2001), «Солдаты неудачи» (Tropic Thunder, 2008), сериала «Задержка в развитии» (Arrested Development, с 2003) и «Образцовый самец 2» (Zoolander 2, 2016).