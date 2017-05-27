Следком проверит информацию о невыдаче хабаровскому инвалиду бесплатных лекарств

Следственное управление СК по Хабаровскому краю назначило проверку по информации о том, что хабаровский инвалид первой группы не смог получить положенные по закону бесплатные лекарства в поликлинике № 6 Хабаровска, сообщает портал «Губерния».

«В средствах массовой информации размещены материалы о том, что в поликлинику № 6 города Хабаровска обратился инвалид первой группы. Врач выписала ему лекарственные средства, но пациент бесплатно получить их не смог, из-за того, что они отсутствовали в лечебном учреждении. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в официальной информации ведомства.