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06:29 (мск), источник: Губерния онлайн

Следком проверит информацию о невыдаче хабаровскому инвалиду бесплатных лекарств

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в одном из лечебных учреждений краевого центра отсутствуют необходимые препараты.

Следственное управление СК по Хабаровскому краю назначило проверку по информации о том, что хабаровский инвалид первой группы не смог получить положенные по закону бесплатные лекарства в поликлинике № 6 Хабаровска, сообщает портал «Губерния».

«В средствах массовой информации размещены материалы о том, что в поликлинику № 6 города Хабаровска обратился инвалид первой группы. Врач выписала ему лекарственные средства, но пациент бесплатно получить их не смог, из-за того, что они отсутствовали в лечебном учреждении. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в официальной информации ведомства.

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