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09:03 (мск), источник: Sputniknews.kz

Синоптики обещают град в выходные

Стоило немного порадоваться приближающемуся дыханию лета, как синоптики опять предупреждают: впереди дожди. Антициклон, благодаря которому в регионах прекратились осадки, покидает казахские степи и уходит в Сибирь.

Источник: Sputniknews.kz

Синоптики обещают град в выходные.

«На смену ему с европейской части России смещаются атмосферные фронты, связанные с циклоном, перемещающимся на Западную Сибирь. Сначала тёплый, а затем и холодный фронты вызовут дожди с грозами, местами с сильным порывистым ветром и градом на большей части территории республики», — сообщила инженер-синоптик РГП «Казгидромет» Лаура Сайлыбаева.

В выходные дожди с грозами пройдут преимущество в горных районах, а температура воздуха выше климатической нормы на 3−6 градусов.

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