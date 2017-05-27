Синоптики обещают град в выходные.

«На смену ему с европейской части России смещаются атмосферные фронты, связанные с циклоном, перемещающимся на Западную Сибирь. Сначала тёплый, а затем и холодный фронты вызовут дожди с грозами, местами с сильным порывистым ветром и градом на большей части территории республики», — сообщила инженер-синоптик РГП «Казгидромет» Лаура Сайлыбаева.

В выходные дожди с грозами пройдут преимущество в горных районах, а температура воздуха выше климатической нормы на 3−6 градусов.

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