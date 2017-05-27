Местами небольшой дождь и до 18 градусов тепла ожидаются в московском регионе

«При переменной облачности местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 15−17, по области — от 13 до 18 градусов. Ветер северо-западный и северный, 5−10 м/с местами порывами 12−17 м/с.», — уточнил представитель метеослужбы.

В воскресенье местами вновь не исключен небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут 3−5 градусов выше ноля в столице и от ноля до плюс 5 градусов — в Подмосковье. Днем в Москве будет не выше плюс 12−14, по области — 9−14 градусов. Ветер северный 5−10 м/с.