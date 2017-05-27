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06:20 (мск), источник: Губерния онлайн

Почтовое отделение нового формата откроется в Хабаровске

В нем клиенты смогут самостоятельно упаковать и оплатить отправление с помощью терминала.

Источник: Губерния онлайн

В Хабаровске 29 мая откроется первое почтовое отделение нового формата. Оно начнет работу по адресу: улица Карла Маркса 143 г, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на ИА «Открытый город».

Как сообщает издание, ОПС 31 выполнено в новом дизайне и оснащено современным оборудованием. Здесь можно самостоятельно упаковать, взвесить, тарифицировать и оплатить почтовое отправление с помощью терминала самообслуживания. В клиентском зале действует электронная очередь, размещены удобные кресла, столы для заполнения бланков и просмотра содержимого корреспонденции. В зоне 24/7 расположен почтомат.

В ОПС 31 заработает два окна «Почта Банка» и будет установлен банкомат.

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