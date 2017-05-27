Оркестр ВВО в числе первых «зажег» на фестивале «Амурские волны» в Хабаровске

Хабаровск, 27 мая, AmurMedia.

Военные музыканты ВВО выступили первыми на Международном военно-музыкальном фестивале «Амурские волны» в Хабаровске. Биг-бэнд военного оркестра штаба исполнил музыкальные композиции, символизирующие особенности прохождения военной службы на Дальнем Востоке, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Восточного военного округа.

Первые выступления военных музыкальных коллективов Восточного военного округа состоялись в рамках VI Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны», который стартовал в Хабаровске 26 мая и продлится до 2 июня текущего года.

На Комсомольской площади краевой столицы биг-бэнд военного оркестра штаба Восточного военного округа исполнил музыкальные композиции, символизирующие особенности прохождения военной службы на Дальнем Востоке.

Кроме того, на цирк-арене Хабаровска состоялось первое выступление оркестра штаба Тихоокеанского флота из Владивостока. Военные музыканты исполнили «Торжественный марш» П. И. Чайковского, вальс из кинофильма «Первый эшелон» Д. Шостаковича, Победный марш «Слава Родине» С. Чернецкого.

Продолжил концерт музыкальный коллектив кельтских волынок и барабанов из Англии, Ирландии и Шотландии.