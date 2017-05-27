Арт-площадки впервые откроются в центре Хабаровска на День города

Хабаровск, 27 мая, AmurMedia.
Арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск» впервые пройдет в этом году в краевой столице на День города. Творческие, спортивные, игровые зоны вдоль улицы Муравьёва-Амурского начинают работать сегодня в 15.00 часов по местному времени, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.
Жители и гости города смогут посетить площадки для чтения книг, игр в шахматы и шашки, фото-зону в восточном стиле. На спортивной станции организуют конкурс по поднятию гири — тот, кто сможет поднять вес, получит гамбургер. На шоу талантов гости увидят цирковые трюки и поучаствовать в различных мастер-классах. На арт-фестивале можно будет услышать и джазовую музыку, побывать на выставке картин хабаровских художников.