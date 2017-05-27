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06:35 (мск), источник: AmurMedia.ru

Арт-площадки впервые откроются в центре Хабаровска на День города

Творческие, спортивные, игровые зоны заработают вдоль улицы Муравьёва-Амурского.

Хабаровск, 27 мая, AmurMedia.

Арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск» впервые пройдет в этом году в краевой столице на День города. Творческие, спортивные, игровые зоны вдоль улицы Муравьёва-Амурского начинают работать сегодня в 15.00 часов по местному времени, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

Жители и гости города смогут посетить площадки для чтения книг, игр в шахматы и шашки, фото-зону в восточном стиле. На спортивной станции организуют конкурс по поднятию гири — тот, кто сможет поднять вес, получит гамбургер. На шоу талантов гости увидят цирковые трюки и поучаствовать в различных мастер-классах. На арт-фестивале можно будет услышать и джазовую музыку, побывать на выставке картин хабаровских художников.

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