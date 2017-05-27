В Чили вновь госпитализировали вдову Пиночета

Врачам удалось стабилизировать состояние, сейчас ее жизнь вне опасности, но под наблюдением врачей она останется минимум сутки.

Последний раз Ириарт госпитализировали в конце 2016 года, а всего за прошлый год она попала в больницу четыре раза. В декабре Лусия Ириарт была допрошена в качестве обвиняемой по делу о причастности ее бывшего фонда к финансовым махинациям. Она тогда публично опровергла эти обвинения.

Пиночет пришел к власти в Чили в результате военного переворота в сентябре 1973 года и передал ее гражданскому правительству только в 1990 году. По официальным данным, за годы правления Пиночета в Чили были убиты по политическим мотивам почти 3,2 тысячи человек, почти 1,2 тысячи пропали без вести, а пыткам подверглись около 28 тысяч человек. Против самого Пиночета было возбуждено уголовное дело, однако в 2006 году он умер.