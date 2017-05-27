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08:16 (мск), источник: РИА Новости

В Чили вновь госпитализировали вдову Пиночета

МЕХИКО, 27 мая — РИА Новости. Вдова чилийского диктатора Аугусто Пиночета 94-летняя Лусия Ириарт госпитализирована в пятницу в Сантьяго, сообщает портал Cuba Debate.

Источник: AFP 2017

Ириарт была доставлена в военный госпиталь из-за ухудшения здоровья, связанного с сильным гриппом.

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Врачам удалось стабилизировать состояние, сейчас ее жизнь вне опасности, но под наблюдением врачей она останется минимум сутки.

Последний раз Ириарт госпитализировали в конце 2016 года, а всего за прошлый год она попала в больницу четыре раза. В декабре Лусия Ириарт была допрошена в качестве обвиняемой по делу о причастности ее бывшего фонда к финансовым махинациям. Она тогда публично опровергла эти обвинения.

Пиночет пришел к власти в Чили в результате военного переворота в сентябре 1973 года и передал ее гражданскому правительству только в 1990 году. По официальным данным, за годы правления Пиночета в Чили были убиты по политическим мотивам почти 3,2 тысячи человек, почти 1,2 тысячи пропали без вести, а пыткам подверглись около 28 тысяч человек. Против самого Пиночета было возбуждено уголовное дело, однако в 2006 году он умер.

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