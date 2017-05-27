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08:40 (мск), источник: Newtimes.kz

Парковкам на барахолке вернули старую цену — 200 тенге в день

Тарифы на муниципальных стоянках возле вещевых рынков в Алматы приведут к единому знаменателю, передает kolesa.kz.

Источник: Newtimes.kz

Тарифы на муниципальных стоянках возле вещевых рынков в Алматы приведут к единому знаменателю, передает kolesa.kz.

В данное время в районе вещевых рынков на Северном кольце действуют три участка парковки закрытого типа: возле рынков «Адем», «Олжа» и «Ялян». Размещая на этих площадках шлагбаумы, руководство ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» установило на них городские тарифы — 100 тенге в час. Но планы переиграли, и сегодня стоимость одного дня парковки возле рынков «Адем» и «Олжа» составляет 200 тг, как и было раньше.

Стоимость парковки на рынке «Ялян» пока ещё 100 тг в час, но с 1 июня и её приведут к единой тарификации — 200 тг в день.

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