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12:01 (мск), источник: БЕЛТА

Парад байкеров в Бресте растянется на несколько километров

Мотофест проходит уже в 17-й раз. Его участники расположились недалеко от областного центра, в лагере «Орленок» в Жабинковском районе.

27 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Участники международного байк-фестиваля «Брест-2017» проедут сегодня по улицам города, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель брестского мотоклуба «Золотое крыло» Олег Крипеневич.

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Мотофест проходит уже в 17-й раз. Его участники расположились недалеко от областного центра, в лагере «Орленок» в Жабинковском районе. Сегодня в полдень байкеры выдвинутся в сторону Бреста, где состоится любимый многими горожанами парад техники. Мотоциклисты проедут по главным улицам до Брестской крепости, затем по Берестейскому мосту и Варшавскому шоссе проследуют до Ледового дворца. К брестскому фестивалю присоединились около 5 тыс. мотолюбителей, поэтому парад растянется на несколько километров. В колонне можно будет увидеть как раритетные, так и новейшие модели байков.

На площадке у Ледового дворца будет организована развлекательная программа. «Участникам байк-фестиваля, которые проделали самый длинный путь до Бреста, будут вручены призы. Ожидается, что сделает это лично мэр города Александр Рогачук, — отметил Олег Крипеневич. — Кроме того, пройдет концерт, запланирована конкурсная программа для зрителей. Состоятся показательные выступления военнослужащих 38-й десантно-штурмовой бригады».

В это время зарубежные участники отправятся на экскурсии по областному центру, в Брестскую крепость или Беловежскую пущу. По возвращении в «Орленок» перед гостями выступят музыкальные группы из Беларуси и украинского Днепра. Между номерами запланированы различные конкурсы. Будут организованы шуточные соревнования, также определят самый необычный мотоцикл. Изюминкой фестиваля станет выбор самой брутальной мотоледи.

Завершится международный форум мотоциклистов 28 мая. Его организаторами являются брестский мотоклуб «Золотое крыло», Брестские областной и городской исполкомы.

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