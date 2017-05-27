Первые городские Паралимпийские игры провели в Иркутске

Первая городская «Паралимпиада» состоялась в Иркутске. В ней приняли участие люди с поражением опорно-двигательного аппарата. Мэр Дмитрий Бердников поприветствовал участников на торжественной церемонии открытия. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе городской администрации.

«Хочу сказать спасибо всем, кто принимает участие в соревнованиях. Ваши целеустремленность, характер, сила воли заслуживают огромного уважения. Сегодня в нашем городе пройдут первые Иркутские паралимпийские игры. А меньше чем через месяц Иркутск впервые будет принимать “Парасибириаду”. И это, я считаю, большое достижение для нас», — сказал градоначальник.

Соревнования по шести видам спорта прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный». Организаторами выступили управление по физической культуре, спорту и молодежной политике совместно с Иркутской областной общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов».

Люди с ограниченными возможностями играли в волейбол сидя, дартс, шашки, настольный теннис, бочча и показали свои навыки в состязаниях по пауэрлифтингу. От каждого округа Иркутска выступило по одной команде составом 15 человек. Победители примут участие в «Парасибириаде», которая пройдет в областном центре в июне 2017 года.