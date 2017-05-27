Первые городские Паралимпийские игры провели в Иркутске
В соревнованиях участвовали люди с поражением
В соревнованиях участвовали люди с поражением
Первая городская «Паралимпиада» состоялась в Иркутске. В ней приняли участие люди с поражением
«Хочу сказать спасибо всем, кто принимает участие в соревнованиях. Ваши целеустремленность, характер, сила воли заслуживают огромного уважения. Сегодня в нашем городе пройдут первые Иркутские паралимпийские игры. А меньше чем через месяц Иркутск впервые будет принимать “Парасибириаду”. И это, я считаю, большое достижение для нас», — сказал градоначальник.
Соревнования по шести видам спорта прошли в
Люди с ограниченными возможностями играли в волейбол сидя, дартс, шашки, настольный теннис, бочча и показали свои навыки в состязаниях по пауэрлифтингу. От каждого округа Иркутска выступило по одной команде составом 15 человек. Победители примут участие в «Парасибириаде», которая пройдет в областном центре в июне 2017 года.