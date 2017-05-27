Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
Минстрой откажется от летнего отключения горячей воды
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической
Екатерина Климова с семьей путешествуют по Иордании (фото)
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
СМИ: Алена Шишкова показала фигуру в откровенном купальнике
«Революция в артиллерии»: СМИ о «Пенициллине» РФ
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Екатерина Климова с семьей путешествуют по Иордании (фото)
Путин придумал новый опасный план для Украины – депутат Рады
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
12Воспоминания Набережной Круазет
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
20Крепостные стены XXI века
10Последний звонок-2017 в России
10:19 (мск), источник: РБК

Омбудсмен пообещала разобраться с задержанием мальчика в центре Москвы

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова пообещала разобраться в истории с задержанием в центре Москвы читавшего строки шекспировского «Гамлета» девятилетнего мальчика.

Источник: РИА "Новости"

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что разберется с ситуацией вокруг задержания в центре Москвы девятилетнего мальчика, который читал прохожим отрывки из произведений английского писателя Уильяма Шекспира. Об этом омбудсмен написала в своем Facebook.

Речь идет о задержании, произошедшем вечером накануне, 26 мая, на площади Арбатские ворота. На кадрах видеозаписи, которую опубликовала в своем Facebook журналистка Люся Штейн, видно, как мальчика посадили в полицейский автомобиль и начали проводить с ним беседу. Позже его увезли в ОВД Арбат. По ее словам, родителей рядом с мальчиком не было, они подъехали уже в отделение полиции.

Читайте также
Столичная полиция проверит обстоятельства задержания ребенка в центре Москвы

Как позже рассказал «ОВД-Инфо» отец ребенка Илья Скваронски, на момент задержания его сын читал вслух «Гамлета» Уильяма Шекспира, рядом с мальчиком на скамейке сидела его мать и читала книгу. Он отметил, что подъехавшие полицейские «без объяснений причин стали сажать ребенка в машину», тогда как его мать попыталась помешать им сделать это. Правоохранители, подчеркнул он, вели себя грубо и «матерились». Уже в отделении родителям объяснили, что задержали из ребенка «за попрошайничество». В разговоре с «Медиазоной» он пояснил, что его сын «занимается театральной деятельностью» и «для него эти выходы на улицу — это борьба с комплексами».

Позже в пресс-службе МВД добавили, что мальчик был задержан из-за того, что полицейские посчитали, что он потерялся, поскольку находился на улице без сопровождающих. Представитель ведомства отметил, что ребенок подходил «то к одному прохожему, то к другому, то к одной машине, то к другой». Полицейским он не смог сказать, где его родители, поэтому полицейские решили, что в центре Москвы ребенок находится без родителей, «мальчика не задержали, а подобрали и доставили в отдел».

Представитель столичного управления МВД Александр Князев заявил, что МВД проверит инцидент с задержанием девятилетнего мальчика. Результаты проверки ведомство опубликует позже.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Болгарский министр поправила Путина после его слов
Умер Збигнев Бжезинский
NYT узнала о просьбе Дерипаски в обмен на показания в США
Кабмин поддержал законопроект об отзыве гражданства РФ
Российские самолеты уничтожили колонну боевиков ИГ в Сирии
Reuters: зять Трампа утаил как минимум три контакта с Кисляком
Депутатов просят не приезжать на военные сборы на своих машинах
Терроризм, климат и Россия — главные темы первого дня саммита G7
Спорт
Прощание Тотти и Луиса Энрике, Венгер против Конте Анонсируем самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в выходные
Авто
Лимузин Трампа не пролез в ворота королевского дворца в Бельгии Президент США не смог въехать на территорию королевской резиденции из-за больших габаритов своего автомобиля под названием «Зверь» (The Beast)
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
Петербургские коммуналки превратят в хостелы
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь