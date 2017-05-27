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10:09 (мск), источник: Nakanune.ru

Свердловские спасатели выступили с предупреждением: «Будьте бдительны!»

Свердловские спасатели выступили с предупреждением. По сообщению синоптиков 27 — 28 мая в отдельных районах области ожидаются грозы, крупный град, ветер с порывами до 20−25 м/с, очень сильный дождь.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, предупреждение о возможном ухудшении погодных условий направлено в муниципальные образования с целью принятия дополнительных мер по снижению риска возникновения аварийных ситуаций, повышению готовности к реагированию на возможные происшествия и обеспечению постоянного мониторинга за функционированием систем жизнеобеспечения населения.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями спасатели рекомендует жителям в период непогоды соблюдать меры безопасности. В частности, ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте; не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций; не совершать походы и прогулки в лесной зоне; во время грозы не пользоваться электроприборами; а также соблюдать правила дорожного движения.

При возникновении происшествий сообщать о случившемся по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России — 101.

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