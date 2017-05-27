28 мая в центре Ростова ограничат движение

С 9 утра до 12 часов дня проезд закроют на маршруте площадь Театральная — улица Большая Садовая — проспект Ворошиловский — улица Левобережная, 94 — проспект Ворошиловский — улица Большая Садовая — площадь Театральная. В это время там состоится Единый всероссийский велопарад.

С 7 до 15 часов движение транспорта ограничат на улице Береговой от проспекта Буденновского до улицы Береговой, 45, в связи с проведением семейно-спортивного праздника «Зеленый марафон», сообщает городской департамент автодорог.