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16:32 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

28 мая в центре Ростова ограничат движение

В воскресенье, 28 мая, в центре Ростова-на-Дону ограничат движение автотранспорта. Это связано с проведением спортивных мероприятий.

С 9 утра до 12 часов дня проезд закроют на маршруте площадь Театральная — улица Большая Садовая — проспект Ворошиловский — улица Левобережная, 94 — проспект Ворошиловский — улица Большая Садовая — площадь Театральная. В это время там состоится Единый всероссийский велопарад.

С 7 до 15 часов движение транспорта ограничат на улице Береговой от проспекта Буденновского до улицы Береговой, 45, в связи с проведением семейно-спортивного праздника «Зеленый марафон», сообщает городской департамент автодорог.

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