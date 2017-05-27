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11:37 (мск), источник: Интерфакс

Эксперты назвали пляжи Европы с самой чистой водой

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU — Почти все пляжи Люксембурга, Кипра, Мальты, Греции и Австрии получили самую высокую оценку по чистоте воды, сообщается в отчете Европейского агентства по окружающей среде (EEA) и Европейской комиссии.

Исследование проводится ежегодно в странах Европы, отчет составлен на основе данных 2016 года, анализ воды был проведен на более чем 20 тыс. официально зарегистрированных мест для купания.

Кипр

Более 85% пляжей в Европе, которые оценили эксперты, соответствуют самым высоким стандартам качества. В воде не было обнаружено вредных для человека и окружающей среды загрязняющих веществ, примесей сточных вод. При этом, согласно отчету, минимальным стандартам соответствуют 96% побережья стран Европы. В пяти странах качество воды признано отличным почти на всех пляжах: Люксембург (100%), Кипр (99%), Мальта (99%), Греция (97%) и Австрия (95%).

Греция
Мальта

Число побережий с неудовлетворительным состоянием воды сократилось в 2016 году с 383 до 318, составив 1,5% от общего количества пляжей. Больше всего таких мест было выявлено в Италии, Франции и Испании.

Люксембург
Австрия
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