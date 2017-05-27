Опера, таксы и воздушные змеи: как Петербург отметит день рождения
Мы выбрали самые интересные события ближайших выходных.
Мы выбрали самые интересные события ближайших выходных.
314 лет назад Петр I основал
Традиционно город празднует день рождения масштабно. Получает подарки и сам дарит их горожанам — в виде множества интересных мероприятий, которые пройдут в ближайшие выходные. «Комсомолка» выбрала самые интересные. Мы подскажем, как спланировать день, чтобы не пропустить ничего важного.
27 мая
УТРО
10.00. Торжественное возложение цветов к Медному всаднику на Сенатской площади. С этого традиционно начинается утро 27 мая, вне зависимости от того буднее оно или выходное. Это, скажем так, торжественная часть. Ехать в центр ради этого или нет, решать вам. Скажем только, что мероприятие будут транслировать в прямом эфире по ТВ.
11.00. Действие перемещается в Петропавловскую крепость. Там пройдет еще одна церемония — возложение венков к могиле основателя города Петра I. А также концерт хоровой музыки в исполнении Концертного хора
ДЕНЬ
Одновременно с полуденным выстрелом пушки бастиона Петропавловской крепости там же откроется фестиваль песчаной скульптуры. Тема в этом году «Россия великая». Одно из центральных мест займет экспозиция «Основание Петербурга». Также посетителям напомнят о войне, годовщине революций (да-да, Аврора из песка), покорении Сибири и освоении космоса. В центре пляжа разместится самая масштабная скульптура — модель московского Собора Василия Блаженного высотой девять метров. Обратите внимание, что вход на фестиваль платный: Взрослый билет — 350 руб, Детский — 250 руб, Льготный — 300 руб. Дети до 5 лет — бесплатно.
Выстрел пушки послужит сигналом и для фонтанов Летнего сада. Ровно в 12.00 здесь начнется церемония их запуска. Праздник пройдет под живую музыку городских коллективов. Концерт продлится с 14.00 до 18.00. А три раза в день — в 13.00, 14.30 и 16.00 сотрудники Русского музея проведут по саду бесплатные экскурсии.
В это же время в саду Академии художеств на Университетской набережной, 17 начнется традиционный «Такс-парад», посвященный Дню города. Организаторы уверяют — город на Неве неформальная столица такс, их здесь проживает более 11 тысяч.
Напомним, хозяева наряжают своих питомцев в костюмы, соответствующие теме праздника. В этом году это «Академическая такса». В фантазии участников не ограничивают. Уже известно, что на подиум выйдут два Александра Сергеевича Пушкина и Николай Васильевич Гоголь. Для того чтобы собаки вошли в образ, при входе им выдадут
В 13.00 по Невскому проспекту на Биржевую площадь отправится колонна двухэтажных автобусов. В них будут ехать представители
Предпочитаете национальному театральное? Тогда в 13.00 вам нужно оказаться в Измайловском саду на набережной реки Фонтанки, 114. Молодежный «Театр на Фонтанке» устраивает здесь большой праздник в честь Дня города и закрытия театрального сезона. Гости смогут послушать музыку, попробовать жареные каштаны, мороженое, а также пообщаться с Петром Первым, Екатериной Великой, Федором Достоевским, поэтами и театральными деятелями ХХ века. Завершится праздник выступлением группы Дунаевский Orchestra.
ВЕЧЕР
Кульминация праздника наступит вечером на Дворцовой площади. В 21.00 здесь начнется
Компанию оперным певцам составят танцоры — балет Аллы Духовой «Тодес», представители горячего испанского фламенко Compaa de rsula Lpez. Кроме того, в концерте принимает участие театр «Странствующие куклы господина Пэжо», театр пантомимы «Со-Творение», Симфонический оркестр Михайловского театра и Театр балета имени Якобсона.
Организаторы уверяют: только живая музыка и живой звук. Для зрителей готовят сюрприз- живые декорации и огромное количество визуальных
28 мая
В этом году День города очень удачно пришелся на выходные. Поэтому и в воскресенье будет на что посмотреть.
11.00. Что еще рисовать в этот день, как не виды и панорамы Северной столицы. А делать это стоит в одном из самых знаковых и романтичных мест города. В Летнем саду установят три сотни мольбертов и пригласят горожан творить. Образцами послужат картины из Русского музея, посвященные нашему городу, а курировать процесс будут профессиональные художники. Ограничений ни по возрасту, ни по степени подготовки нет. Каждый сможет принять участие в этом мероприятии. Кстати, если у вас есть собственный мольберт и краски, то их можно взять с собой, чтобы не стоять в очереди.
13.00. В парке 300-летия пройдет флешмоб «314 воздушных змеев». В воздух одновременно запустят именно столько разноцветных игрушек. Вы можете принести с собой уже готовый, а можете поучаствовать в
А В ЭТО ВРЕМЯ
Весь день 27 мая в городе будут работать различные интерактивные площадки.
С 11.00 до 18.00 XXI Фестиваль «Соляной Городок- Город мастеров» в Соляном переулке возле
С 11.00 до 21.00 на площади Островского пройдет Фестиваль мороженого. Наравне с Городом мастеров это одна из самых старых «именинных» традиций Петербурга. В этом году он состоится уже в 22-й раз. В Смольном пояснили, что на этот раз в основу фестиваля ляжет спорт, а мороженое будет наградой за успехи. Его на празднике будет много — более 50 видов. Гостям обещают большой концерт, а дети смогут посетить «мульт-театр» — лучшие отечественные мультфильмы покажут на большом экране.
С 10.00 до 19.00 в Любашинском парке (между проспектами Металлистов и Полюстровским) можно отправиться в путешествие во времени. Поможет в этом
Организует праздник клуб реконструкции «Доблесть веков». Его члены вместе с «Комсомолкой» и сообществом петербургских блогеров участвовали в нашем историческом автопробеге «По следам Александра» Невского, посвященном 775-й годовщине Ледового побоища и Дню победы. Мы проехали по местам «боевой славы» русских витязей. Подробности путешествия вскоре можно будет прочитать на нашем сайте.
КСТАТИ
Еще одно событие, которое, может и не имеет прямого отношения ко Дню города, но станет большим подарком для всех