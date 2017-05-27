Опера, таксы и воздушные змеи: как Петербург отметит день рождения

Источник: РИА "Новости"

314 лет назад Петр I основал Санкт-Петербург. Отсчет ведется с 27 мая 1703 года, когда император заложил первый камень в фундамент Петропавловской крепости.

Читайте также После Дня города по Петербургу будут курсировать ночные автобусы

Традиционно город празднует день рождения масштабно. Получает подарки и сам дарит их горожанам — в виде множества интересных мероприятий, которые пройдут в ближайшие выходные. «Комсомолка» выбрала самые интересные. Мы подскажем, как спланировать день, чтобы не пропустить ничего важного. 27 мая УТРО 10.00. Торжественное возложение цветов к Медному всаднику на Сенатской площади. С этого традиционно начинается утро 27 мая, вне зависимости от того буднее оно или выходное. Это, скажем так, торжественная часть. Ехать в центр ради этого или нет, решать вам. Скажем только, что мероприятие будут транслировать в прямом эфире по ТВ. 11.00. Действие перемещается в Петропавловскую крепость. Там пройдет еще одна церемония — возложение венков к могиле основателя города Петра I. А также концерт хоровой музыки в исполнении Концертного хора Санкт-Петербурга. ДЕНЬ Одновременно с полуденным выстрелом пушки бастиона Петропавловской крепости там же откроется фестиваль песчаной скульптуры. Тема в этом году «Россия великая». Одно из центральных мест займет экспозиция «Основание Петербурга». Также посетителям напомнят о войне, годовщине революций (да-да, Аврора из песка), покорении Сибири и освоении космоса. В центре пляжа разместится самая масштабная скульптура — модель московского Собора Василия Блаженного высотой девять метров. Обратите внимание, что вход на фестиваль платный: Взрослый билет — 350 руб, Детский — 250 руб, Льготный — 300 руб. Дети до 5 лет — бесплатно.

Читайте также Петербургские дорожники перейдут на усиленный режим работы в День города

Выстрел пушки послужит сигналом и для фонтанов Летнего сада. Ровно в 12.00 здесь начнется церемония их запуска. Праздник пройдет под живую музыку городских коллективов. Концерт продлится с 14.00 до 18.00. А три раза в день — в 13.00, 14.30 и 16.00 сотрудники Русского музея проведут по саду бесплатные экскурсии. В это же время в саду Академии художеств на Университетской набережной, 17 начнется традиционный «Такс-парад», посвященный Дню города. Организаторы уверяют — город на Неве неформальная столица такс, их здесь проживает более 11 тысяч. Напомним, хозяева наряжают своих питомцев в костюмы, соответствующие теме праздника. В этом году это «Академическая такса». В фантазии участников не ограничивают. Уже известно, что на подиум выйдут два Александра Сергеевича Пушкина и Николай Васильевич Гоголь. Для того чтобы собаки вошли в образ, при входе им выдадут шапочки-конфедератки с париками. В 13.00 по Невскому проспекту на Биржевую площадь отправится колонна двухэтажных автобусов. В них будут ехать представители национально-культурных объединений, обществ, автономий и землячеств, национальных молодежных объединений и национальных творческих коллективов Санкт-Петербурга. Все участники парада будут в традиционных национальных костюмах. Это Бал Национальностей. В 14.00, когда колонна доедет до Стрелки Васильевского острова, там начнется большой концерт. В нем примет участие известная в городе певица Афина — она представит греческую диаспору. А для горожан проведут ряд мастер-классов.

Читайте также Метро Петербурга в День города не закроют до утра

Предпочитаете национальному театральное? Тогда в 13.00 вам нужно оказаться в Измайловском саду на набережной реки Фонтанки, 114. Молодежный «Театр на Фонтанке» устраивает здесь большой праздник в честь Дня города и закрытия театрального сезона. Гости смогут послушать музыку, попробовать жареные каштаны, мороженое, а также пообщаться с Петром Первым, Екатериной Великой, Федором Достоевским, поэтами и театральными деятелями ХХ века. Завершится праздник выступлением группы Дунаевский Orchestra. ВЕЧЕР Кульминация праздника наступит вечером на Дворцовой площади. В 21.00 здесь начнется гала-концерт «Классика на Дворцовой». Он был задуман пять лет назад. И с тех пор каждый год приобщает к высокому искусству горожан. В этом году в самом центре Петербурга появится огромный бальный зал — так будет декорирована сцена, на которую выйдут звезды мировой оперной сцены. Голоса, покоряющие театры Ла Скала, Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, Парижской и Венской оперы. Перед петербуржцами выступят Марсело Альварес, Даниэлль де Низ, Соня Йончева, Вероника Джиоева и многие другие. Несмотря на тяжелую болезнь, выступить в любимом городе обещает и Дмитрий Хворостовский. Компанию оперным певцам составят танцоры — балет Аллы Духовой «Тодес», представители горячего испанского фламенко Compaa de rsula Lpez. Кроме того, в концерте принимает участие театр «Странствующие куклы господина Пэжо», театр пантомимы «Со-Творение», Симфонический оркестр Михайловского театра и Театр балета имени Якобсона.

Читайте также На День города в Петербурге похолодает

Организаторы уверяют: только живая музыка и живой звук. Для зрителей готовят сюрприз- живые декорации и огромное количество визуальных арт-эффектов. На сцене будут распускаться цветы и танцевать дриады, а через несколько мгновений она преобразится, и артисты попадут на залитую солнцем площадь старинного испанского города. 28 мая В этом году День города очень удачно пришелся на выходные. Поэтому и в воскресенье будет на что посмотреть. 11.00. Что еще рисовать в этот день, как не виды и панорамы Северной столицы. А делать это стоит в одном из самых знаковых и романтичных мест города. В Летнем саду установят три сотни мольбертов и пригласят горожан творить. Образцами послужат картины из Русского музея, посвященные нашему городу, а курировать процесс будут профессиональные художники. Ограничений ни по возрасту, ни по степени подготовки нет. Каждый сможет принять участие в этом мероприятии. Кстати, если у вас есть собственный мольберт и краски, то их можно взять с собой, чтобы не стоять в очереди. 13.00. В парке 300-летия пройдет флешмоб «314 воздушных змеев». В воздух одновременно запустят именно столько разноцветных игрушек. Вы можете принести с собой уже готовый, а можете поучаствовать в мастер-классе на пляже парка. Число выбрано не спроста — 314 — именно столько лет исполняется городу на Неве. А В ЭТО ВРЕМЯ Весь день 27 мая в городе будут работать различные интерактивные площадки. С 11.00 до 18.00 XXI Фестиваль «Соляной Городок- Город мастеров» в Соляном переулке возле художественно-промышленной Академии имени Штиглица. Здесь, как по Джанни Родари, точно можно будет узнать, «чем пахнут ремесла». Любой желающий сможет попробовать освоить какое-то дело: реставрацию, создание скульптур, живопись. Почувствовать себя стеклодувом или кузнецом. Все это под аккомпанемент живой музыки. Ну и, конечно, здесь развернется ярмарка, где можно будет купить уникальные вещи ручной работы.

Читайте также Матвиенко и патриарху Кириллу вручат знаки отличия почетных граждан