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15:11 (мск), источник: АиФ Красноярск

В воскресенье в Красноярске перекроют центральные улицы

В этот день пройдёт сразу несколько городских мероприятий.

28 мая в Красноярске на четыре с половиной часа перекроют несколько центральных улиц.

Перекрытия или ограничения движения транспорта связаны с проведением в нашем городе сразу нескольких городских акций: вело-парада «Красноярское велокольцо», праздничных мероприятий, посвящённых 99-й годовщине образования пограничных войск, а также шествия (детского крестного хода), приуроченного ко Дню славянской письменности и культуры.

С 09.00 до 13.30 полностью будут перекрыты для движения транспорта следующие улицы:

• пр. Мира (от пл. Мира до ул. Робеспьера);.

• ул. Декабристов, ул. Горького, ул. Диктатуры Пролетариата, ул. Кирова, ул. Перенсона, ул. Парижской Коммуны, ул. 9 Января, ул. Каратанова, на участке от ул. Ленина до ул. Карла Маркса;.

• проезд вдоль здания РЖД;.

• проезд вдоль здания Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края;.

• ул. Дзержинского (на участке от пр. Мира до ул. Карла Маркса);.

• ул. Обороны и проезд вдоль здания Правительства Красноярского края, на участке от пр. Мира до ул. Ленина.

за 15 минут до начала движения колонн:

• ул. Карла Маркса от ул. Горького до ул. Дзержинского;.

• ул. Карла Маркса от ул. 9 Января до ул. Белинского;.

• ул. Вейнбаума и ул. Сурикова от ул. Карла Маркса до ул. Ленина.

Кроме того, с 7.00 до 14.00 будет перекрыт съезд с ул. Карла Маркса на набережную р. Енисей в районе Музейного центра «Площадь Мира».

Стоянка и остановка автомобилей на всех вышеперечисленных участках будет запрещена накануне — с 20.00 27 мая.

В связи с перекрытием движения в центре города изменяются схемы движения общественного пассажирского транспорта: с 09.00 и до окончания всех мероприятий закрывается движение транспорта по пр. Мира.

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