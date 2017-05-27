В модернизации и замене нуждаются около 90% лифтов в столичных многоэтажках

Некоторым из них уже более полувека, срок их эксплуатации давно истек, поэтому лифты всё чаще выходят из строя. В администрации предприятия «Liftservice» разводят руками и говорят, что выделенных муниципальными властями средств на ремонт лифтов не хватает.

Большинство лифтов в жилых домах советского периода старые, изношенные и грязные. Они часто ломаются, а жильцы рискуют в них застрять во время каждой поездки.

«Обычно застревает на превом этаже. Потом на третьем, а бывает, что и на восьмом».

Инженеры «Liftservice» винят во всем жильцов.

«К сожалению, не все правильно пользуются лифтами и это также становится причиной их выхода из строя», — сказал замдиректора «Liftservice», Буюканы Влад Рэйлян.

«Ежедневно выезжаем на 10−15 вызовов. А в выходные дни по 30−40 раз случаются поломки, а то и по 50», — отметил директор «Liftservice» Ион Станчу.

В этом году на модернизацию, содержание и замену лифтов муниципальные власти выделили 5 миллионов леев.

«Этих денег хватить только на полную замену 4−5 лифтов. Еще 10−15 сможем модернизировать».

Новый лифт для девятиэтажного дома стоит около 20 тысяч евро. До сих пор в столичных многоэтажках заменили всего 35 лифтов из 2100 существующих.